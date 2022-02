Real Madrid Mercato : Tottenham, accord annoncé pour Gareth Bale !

Publié par JEAN-LUC D le 10 février 2022 à 15:53

Gareth Bale vit ses derniers mois avec le Real Madrid. Libre l’été prochain, l’attaquant gallois aurait déjà choisi son prochain club.

Real Madrid : Gareth Bale veut profiter de son salaire jusqu’au bout

Débarqué en 2013 en provenance de Tottenham contre une enveloppe de 101 millions d’euros, Gareth Bale se dirige allègrement vers un départ du Real Madrid. Plus dans les plans du club madrilène depuis ces deux dernières années, le joueur de 32 ans n’entend pas faire de cadeau aux Merengues.

D’après le quotidien espagnol El Nacional, l’international gallois n’a pas quitté le Real Madrid en janvier pour toucher une prime à la signature à l’issue de son engagement et sa signature avec un autre club. Poussé vers la sortie par Florentino Pérez et les dirigeants de la Maison Blanche, Gareth Bale aurait volontairement repoussé son départ pour toucher son salaire jusqu’au dernier jour de son contrat, soit le 30 juin 2022. Il rejoindra ensuite son nouveau club qui serait d’ores et déjà connu.

Gareth Bale aurait déjà un accord avec Tottenham ?

En fin de contrat en juin, Gareth Bale n’évoluera plus avec les Merengues la saison prochaine. Si certains médias ont évoqué une possible retraite pour l’ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo, El Nacional assure que le natif de Cardiff n’en a pas encore terminé avec le football de haut niveau. En effet, selon la publication catalane, Bale devrait retourner à Tottenham à la fin de son aventure avec les Madrilènes.

Le buteur et les décideurs du club londoniens auraient même d’ores et déjà signé un précontrat. Il serait resté à Madrid cet hiver pour toucher une prime à la signature. Après s’être révélé en Europe à Tottenham entre 2007 et 2013, avant d'y retourner la saison dernière dans le cadre d'un prêt, Gareth Bale pourrait donc à nouveau s'y rendre pour terminer sa carrière.