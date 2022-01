LOSC Mercato : Sven Botman, Letang répond en personne à Newcastle

Publié par JEAN-LUC D le 15 janvier 2022 à 16:25

Performant avec le LOSC, Sven Botman est visé par Newcastle pour cet hiver. Olivier Letang, le président du club lillois, a évoqué ce dossier.

Newcastle prêt à une folie pour Sven Botman ?

Après avoir recruté Kieran Trippier et Chris Wood, les dirigeants de Newcastle continuent de s’activer sur le marché des transferts de cet hiver. Les Magpies veulent désormais s’attacher les services d’un défenseur central et un attaquant supplémentaire, mais une offre pourrait aussi être envisagée pour le milieu de terrain de l’AS Monaco, Aleksandr Golovin.

Pour le poste de stoppeur, le club anglais aurait jeté son dévolu sur Sven Botman de Lille OSC. Arrivé en juillet 2020 en provenance de l’équipe B de l’Ajax Amsterdam contre un chèque de 8 millions d’euros, l’international néerlandais de 22 ans s’est rapidement imposé comme un futur crack à son poste.

Dernièrement, le tabloïd britannique The Telegraph a révélé que la direction du LOSC réclamait 55 millions d’euros pour laisser filer Sven Botman d’ici le 31 janvier et la fin du mercato hivernal. Une somme très importante, mais qui ne fait pas peur à Newcastle depuis la reprise du club par l’Arabie Saoudite. Seulement, à Lille, Olivier Letang ne semble pas au courant de tous ces chiffres qui circulent sur le compte de son joueur.

LOSC Mercato : Letang a donné sa réponse pour Sven Botman

Le feuilleton Sven Botman ne durera pas jusqu’au 31 janvier. Très convoité en Premier League, le protégé de Jocelyn Gourvennec ne devrait pas quitter le Domaine de Luchin cet hiver. En effet, profitant de la présentation d'Edon Zhegrova, le président de Lille OSC a publiquement assuré que le natif de Badhoevedorp va rester dans le Nord de la France jusqu’au terme de la saison.

« Nous avons déjà été sollicités l’été dernier pour Sven. Nous avons été clairs pour dire que nous avons besoin de Sven cette saison. On avait un parcours en Champions League, on a réussi à terminer premier de notre poule. On a des objectifs élevés pour cette fin de saison donc Sven restera avec nous jusqu’à la fin de la saison pour nous aider à atteindre ces objectifs », a déclaré Olivier Letang en conférence de presse ce samedi.

Newcastle et les autres prétendants du numéro 4 lillois sont donc prévenus.