Real Madrid Mercato : Après le PSG, Ancelotti vers la sortie ?

Publié par JEAN-LUC D le 17 février 2022 à 23:57

Carlo Ancelotti va-t-il connaître au Real Madrid le même sort que le PSG lui a infligé en septembre 2017 sur le banc du Bayern Munich ?

Accrochage entre Benzema et Ancelotti après le PSG

Le retour à Madrid a été mouvementé dans l’avion pour les joueurs du Real et leur entraîneur Carlo Ancelotti. D’après les renseignements recueillis par le chroniqueur de l'émission El Chiringuito Pipi Estrada, la prestation des Madrilènes face à la bande de Kylian Mbappé aurait provoqué un accrochage verbal entre Karim Benzema et Carlo Ancelotti dans l'avion du retour après la défaite au Parc des Princes.

« Benzema a dit à Ancelotti qu'en jouant de cette manière, ils n'iront nulle part », a révélé le journaliste. Une remarque qui n’aurait pas été du goût du technicien italien qui aurait donc apporté une réponse appropriée à Karim Benzema. « C’est toi qui me dis ça, avec toutes les histoires que tu as faites pour jouer ? », aurait rétorqué l’entraîneur madrilène.

Mais outre Karim Benzema, certains dirigeants du Real Madrid reprocheraient à l’ancien coach du Paris SG et du Bayern Munich d’avoir opté pour un système de jeu trop défensif au Parc des Princes, mardi soir. Et même si le club du président Florentino Pérez occupe la première place au classement de Liga, ces critiques mettent la pression sur Ancelotti, qui n’aurait donc plus droit à l’erreur au match retour dans trois semaines. D’autant que la direction de la Maison-Blanche penserait déjà à un autre technicien en vue de sa succession.

Real Madrid Mercato : Pochettino à la place d’Ancelotti ?

Une élimination du Real Madrid en huitième de finale de Ligue des Champions, le 9 mars prochain, contre le Paris Saint-Germain pourrait avoir une incidence malheureuse sur l’avenir de Carlo Ancelotti. Selon le journal anglais The Independant, l’ancien manager de Chelsea pourrait perdre son poste si les Merengues venaient à se faire sortir de la C1 après une élimination en Coupe du Roi.

Si un tel scénario se présentait, Florentino Pérezaurait déjà identifié Mauricio Pochettino comme l’un des probables entraîneurs des Merengues la saison prochaine. Apprécié par la direction madrilène, Pochettino aurait convaincu les décideurs par la qualité tactique qu’il a proposé face au Real Madrid.

Après s’être fait virer du Bayern Munich le 28 septembre 2017, au lendemain d’une lourde défaite contre le Paris Saint-Germain (0-3), en Ligue des Champions, Carlo Ancelotti pourrait connaître le même sort face à l’équipe parisienne cinq ans plus tard.