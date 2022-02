ASSE : Les clés du renouveau stéphanois avec Pascal Dupraz

Publié par Ange A. le 18 février 2022 à 08:03

À la veille de la réception de Strasbourg à Geoffroy-Guichard, Mickaël Nadé s’est prononcé sur le bel état de forme de l’ ASSE.

Mickaël Nadé et la patte de Dupraz à l’ ASSE

L’opération maintien est désormais bien enclenchée à l’AS Saint-Étienne. L’ ASSE vient d’enchaîner trois succès de rang en Ligue 1 Uber Eats. Bien que barragistes, les Verts ont quitté la dernière place du championnat. En marge de la réception du RC Strasbourg ce dimanche, Mickaël Nadé s’est livré sur l’état d’esprit des Stéphanois. Interrogé par But Football, le défenseur central est satisfait d’avoir quitté la place de lanterne rouge. « On est contents de ne plus être dernier, c’est sûr. Ça faisait un moment qu’on était à cette 20e place. Mais franchement, je ne regarde pas trop le classement », a d’abord lâché le défenseur de 22 ans avant de livrer les ingrédients de la réussite actuelle de Saint-Étienne.

Les dessous de la réussite de Saint-Étienne

Pour Mickaël Nadé, c’est surtout avec le mental que les hommes de Pascal Dupraz parviennent (enfin) à obtenir les résultats. « C’est surtout dans les têtes. On a eu une période délicate. Mais on a un bon groupe. On travaille. On est soudés. On fait ce qu’il faut pour remonter. On veut vraiment quitter cette zone rouge », a-t-il déclaré. Contre le RC Strasbourg, actuel 4e de Ligue 1, l’AS Saint-Étienne entend poursuivre sa remontée au classement.

« Bien sûr. C’est bien. Mais il faut continuer. Il ne faut pas se relâcher », a poursuivi le défenseur stéphanois. Lequel est ravi de disposer d’un meilleur temps de jeu à l’ ASSE. La saison dernière il était prêté à Quevilly-Rouen en National. « J’enchaîne les matches. Ça me fait plaisir, c’est sûr. Ça vient tout seul. J’apprends aux côtés de joueurs comme Kolo, Eliaquim [Mangala]. Ils ont de l'expérience. Ils m’aident beaucoup », se réjouit-il.