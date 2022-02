RC Lens Mercato : Après la Serie A, la Liga s'intéresse à un crack du RCL

Publié par ALEXIS le 18 février 2022 à 13:05

Arnaud Kalimuendo, attaquant du RC Lens, fait partie des jeunes joueurs prometteurs qui vont animer le mercato hivernal selon Mundo Deportivo.

RC Lens Mercato : Kalimuendo cité parmi les cracks du futur

Très en vue avec le RC Lens cette saison, Arnaud Kalimuendo a déjà séduit plusieurs clubs en Ligue 1 et à l’étranger. La Fiorentina par exemple le surveille de près pour remplacer Dusan Vlahovic (22 ans), lors du mercato estival. Ce dernier a été transféré par le club de Florence à la Juventus contre un gros chèque de près de 82 M€. Le jeune attaquant du RCL est en effet prêté par le PSG pour la deuxième saison consécutive. Ayant déjà satisfait les attentes du club nordiste, l’avant-centre de 20 ans est dans les plans de la direction lensoise. Et il est possible qu’elle se lance dans la course pour transférer définitivement ce dernier.

Arnaud Kalimuendo est l’actuel co-meilleur buteur du RC Lens en Ligue 1, aux côtés de Seko Fofana. Il a marqué 7 buts en 20 apparitions en championnat cette saison. En plus des recruteurs des clubs, le N°15 des Sang et Or a tapé dans l’oeil du quotidien sportif catalan en Espagne. Il cite la pépite formée au Paris Saint-Germain parmi les cracks du futur qui vont animer le mercato estival. Le média espagnol a en effet fait un gros clin d’oeil à l’international Espoir français (6 sélections, 3 buts), dans son émission « Cracks del futuro » du journaliste Javier Alfaro. Et forcément, cette lumière sur l’attaquant du RC Lens va forcément attirer davantage le regard des recruteurs pour les clubs de Liga.

Rappelons qu’Arnaud Kalimuendo est sous contrat au PSG jusqu'en juin 2024 et son prêt au Racing Club de Lens n’est pas accompagné d’une option d’achat. Selon l’estimation du site spécialisé Transfermarkt, il vaut 12 millions d'euros sur le marché des transferts.