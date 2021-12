RC Lens Mercato : Arnaud Kalimuendo évoque son départ du PSG

Publié par ALEXIS le 07 décembre 2021 à 01:41

Arnaud Kalimuendo est revenu au RC Lens alors que le LOSC le sollicitait également. Il explique pourquoi il a choisi les Sang et Or.

RC Lens : Kalimuendo n'a pas hésité pour son choix lillois

Barré par la forte concurrence en pointe de l’attaque du PSG, Arnaud Kalimuendo a rejoint le RC Lens pour la 2e fois de suite l'été dernier, alors que LOSC le courtisait. Interrogé sur sa décision avant le match qui a opposé le RCL au Paris Saint-Germain, samedi, le jeune avant-centre avoue que son choix a été fait sans hésitation. « Je n’ai pas hésité une seule seconde avant de revenir ici (au Racing Club de Lens, ndlr) », a-t-il confié avant d'affronter son club formateur.

En réponse à l’intérêt de Lille OSC, le joueur de bientôt 20 ans a indiqué que « ce n’était pas possible » de rejoindre les Dogues après une première saison réussie chez les Lensois. « Impossible ! J’ai des valeurs et je suis vraiment reconnaissant de ce que Lens m’a donné. Il ne faut jamais oublier qui t’a tendu la main quand c’était difficile et je ne pourrais jamais oublier ce que le RC Lens a fait quand j’étais dans le besoin de jouer », a-t-il justifié.

Statistiques de l'avant-centre avec le RCL

Arnaud Kalimuendo avait été prêté à Lens la première fois lors de l’exercice 2020-2021. Le club nordiste venait alors de retrouver la Ligue 1, après 5 saisons consécutives en Ligue 2. Il avait pris part à 31 matchs toutes compétitions confondues, pour 8 buts inscrits et 6 passes décisives délivrées. Lors de la saison actuelle, le N°15 du RC Lens a disputé 14 matchs en championnat et a été titulaire 10 fois. Il a marqué 4 buts. Sous contrat au Paris SG jusqu'en juin 2024, Arnaud Kalimuendo est prêté aux Artésiens, jusqu'à la fin de la saison 2021-2022, mais son contrat n'est pas assorti d'une option d'achat.