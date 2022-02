OM : Le coup de gueule de Jorge Sampaoli avant Clermont

Publié par Timothée Jean le 18 février 2022 à 16:05

Présent en conférence de presse d’avant match contre Clermont Foot, l’entraineur de l’ OM, Jorge Sampaoli a tenu à faire passer des messages fermes à ses joueurs.

OM : Jorge Sampaoli répond aux critiques

Ce jeudi soir, l’ OM a obtenu un succès laborieux face à la modeste équipe de Qarabag en Ligue Europa Conférence. Les Olympiens se sont montrés très efficaces et ont pu compter sur leur atout offensif, Arkadiusz Milik, auteur d’un doublé, pour s’imposer trois buts à un. De quoi permettre à l’entraîneur Jorge Sampaoli, vivement critiqué ces dernières semaines pour ses choix tactiques, de s’offrir un répit.

Bien souvent pointé du doigt après les médiocres performances de son équipe, l’Argentin a rétorqué à ses détracteurs que : « Le football est polémique. Tout change d'avis rapidement pour alimenter le débat, je sais qu'on n'est jamais satisfait. C'est ce qui se passe ici (…) moi ce qui m'intéresse, c'est que l'équipe fonctionne. » Le tout, la mine assez fermée.

Jorge Sampaoli met la pression sur ses joueurs

Poursuivant, Jorge Sampaoli a livré une analyse lucide sur la prestation de ses hommes face à Qarabag. Le coach argentin a reconnu que son équipe s’est était bien sortie face aux Azéris. Mais dans le jeu, les Olympiens ont livré un contenu décevant. « Le match contre Qarabag c'est un peu ça, c'est une défaite collective, car on a été dépassé par l'adversaire. On a gagné grâce à des individualités, mais pas grâce à collectif et c'est pour cela que l'on a souffert », a soufflé le coach phocéen. L'occasion donc pour lui de demander à ses éléments de hisser sérieusement leur niveau d'exigence. Il s’attend à une belle réaction de ses troupes ce dimanche face à Clermont Foot.

Sampaoli répond aux gestes d’humeur de Milik

Ces dernières semaines, les relations entre Jorge Sampaoli et Arkadiusz Milik sont tendues. L’avant-centre ne comprend pas les choix de son entraîneur, qui a décidé de le remplacer par Dimitri Payet lors du match contre Qarabag. Vexé, le buteur polonais a manifesté son mécontentement au moment de sa sortie, en donnant deux coups de pied dans une bouteille.

Si Sampaoli n’avait pas vu « ces gestes-là », le coach de l' OM est revenu sur ce coup de sang. Il invite son attaquant à faire preuve de plus de retenue et surtout d’éviter de chercher des excuses. « Milik doit être heureux, car il a marqué, parce que l'équipe a gagné et qu'un partenaire est entré à sa place. Les joueurs cherchent des excuses pour ne pas être heureux. On a gagné, il a marqué donc il doit être heureux. S'il n'est pas heureux à ce moment-là, il doit peut-être en parler avec quelqu'un d'autre », a-t-il ajouté. L'ambiance est visiblement très tendue à Marseille.