PSG Mercato : Zidane hésite, Paris active une autre piste colossale

Publié par JEAN-LUC D le 18 février 2022 à 23:35

Zinedine Zidane hésite trop pour le PSG. Nasser Al-Khelaïfi aurait ainsi activé une autre piste colossale pour la succession de Pochettino.

Zinedine Zidane a rejeté la proposition du PSG

D’après les renseignements glanés par le quotidien espagnol AS, Zinedine Zidane a repoussé la proposition du Qatar pour prendre en main l’équipe professionnelle du Paris Saint-Germain. Libre de tout engagement depuis son départ du Real Madrid en fin de saison dernière, le technicien français ne souhaite pas reprendre du service sur le banc d’un club en plein milieu de saison.

Alors que le contrat de Didier Deschamps court jusqu’au 31 décembre 2022, Zidane ambitionne de lui succéder à la tête de l’équipe de France. Une tendance confirmée en France par le quotidien Le Parisien, qui assure que des négociations ont bel et bien eu lieu entre les dirigeants parisiens et le coach marseillais, mais qu’en l’état, le Champion du monde 1998 n’a pas semblé vraiment chaud à l’idée de débarquer dans la capitale maintenant.

Toutefois, le média francilien indique que Zizou n’a pas refusé l’idée d’entraîner le Paris Saint-Germain. Mais le Qatar, qui ne fait plus confiance à Mauricio Pochettino, ne compte pas attendre indéfiniment Zidane.

PSG Mercato : Antonio Conte plutôt que Zidane ?

Désireux de nommer un nouvel entraîneur à la place de Mauricio Pochettino à l’issue de la saison, le Paris Saint-Germain pourrait finalement tirer une croix sur le dossier Zinedine Zidane. Fatigués d’attendre une décision du Marseillais de 49 ans, les dirigeants du club de la capitale auraient activé la piste menant à Antonio Conte pour la saison prochaine.

En effet, d’après les informations divulguées par le média Football Insider, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo surveilleraient avec une attention bien particulière la situation de l’actuel manager de Tottenham. En froid avec sa direction après ses critiques publiques sur le dernier mercato hivernal, le coach italien pourrait changer d’air au terme de la saison, malgré un bail courant jusqu’en juin 2023.

Présent en conférence de presse ce vendredi, l’ancien sélectionneur de la Squadra Azzura a notamment déclaré : « désolé, mais je pense que j'ai créé un peu de désordre, notamment parce que j'ai eu une interview avec des médias italiens. Cela signifie qu'à partir de maintenant, le club ne veut plus que je parle aux médias italiens, peut-être parce que la traduction de mes pensées n'est pas si claire. Nous avons quatre mois avant la fin de la saison. Nous devons essayer de faire de notre mieux pour terminer à la meilleure place possible, et ensuite nous verrons. »

L’été s’annonce donc chaud entre Antonio Conte, Tottenham et le Paris SG.