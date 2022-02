OL : Une surprise dans le groupe de Bosz contre le RC Lens

Publié par ALEXIS le 19 février 2022 à 01:05

Absent du groupe de l’ OL contre l’OGC Nice, samedi dernier, Jérôme Boateng a retrouvé le groupe de Peter Bosz pour affronter le RC Lens.

OL : Jérôme Boateng retrouve le groupe lyonnais à Lens

Peter Bosz avait écarté Jérôme Boateng du groupe de l' OL contre l’OGC Nice et les Gones s’étaient imposés aux Aiglons (2-0). L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais n’avait pas donné d’explication sur l’absence du défenseur central face au club azuréen, mais cette décision semblait en rapport avec le match catastrophique de ce dernier à Monaco et une défaite (2-0), lors de la 23e journée. Après donc un match raté en championnat, l’international allemand retrouve le groupe de l’ OL. Il figure parmi les 21 joueurs retenus par le coach Peter Bosz, pour le déplacement sur le terrain du Racing Club de Lens.

Les deux recrues hivernales du club rhodanien : Tanguy Ndombélé (25 ans) et Romain Faivre (23 ans) sont aussi convoqués, après leur bonne prestation face au Gym. Et cela réjouit Karl Toko Ekambi. « Nos deux recrues, Romain et Tanguy sont des joueurs de ballon. C'était facile de s'associer avec eux. Ils sont déjà à l'aise. Ils vont monter en puissance. Il reste encore beaucoup de matchs. On vise la constance », a-t-il confié, en conférence de presse sur les deux milieux de terrain, débarqués respectivement de Tottenham et du Stade Brestois.

Un groupe lyonnais qui compte de nombreux absents. En effet, l'entraîneur lyonnais est privé de son meilleur buteur Moussa Dembélé (suspendu), de Rayan Cherki, de Jason Denayer et de Jeff Reine-Adélaïde toujours aux soins ou en reprise.

Le groupe de l' OL contre le RC Lens

Gardiens de but : Lopes, Pollersbeck, Bonnevie

Défenseurs : Dubois, Gusto, Boateng, Da Silva, Diomande, Lukeba, Emerson, Henrique

Milieux de terrain : Aouar, Caqueret, Keita, Ndombele, Paqueta, Th. Mendes

Attaquants : Barcola, Faivre, Kadewere, Toko Ekambi.