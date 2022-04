OL : Enfin une bonne nouvelle pour Lyon contre West Ham !

Publié par Thomas le 12 avril 2022 à 19:56

À l'approche du match retour entre l' OL et West Ham, Lyon a appris le forfait probable d'une pièce maîtresse de l'effectif des Hammers.

OL : Kurt Zouma très incertain contre Lyon

L’Olympique Lyonnais retient son souffle. À quelques jours du choc contre West Ham en Ligue Europa, le club rhodanien se voit confronter à plusieurs incertitudes importantes. Si les Gones se présenteront décimés ce jeudi, notamment au milieu de terrain, leur rival anglais devrait également acter le forfait d’un cadre en défense, Kurt Zouma. Comme le révèle l’Evening Standard ce mardi, le défenseur central français serait plus qu’incertain pour le match retour au Groupama Stadium.

L’ancien joueur de Chelsea aurait en effet été touché à la cheville après un choc reçu contre Brentford dimanche dernier. Le Natif de Lyon devrait ainsi tirer un trait sur la rencontre et laisser sa place à Issa Diop. Pour rappel, l’ancien Toulousain, relégué à un rôle de remplaçant cette saison chez les Hammers, est surveillé par l’ OL pour le prochain mercato, en cas de départ de Jason Denayer et Jérôme Boateng. En plus de Zouma, West Ham voyagera sans Aaron Cresswell ce jeudi, suspendu après son rouge reçu lors du match aller, de quoi laisser quelques maux de têtes à David Moyes.

Quel milieu de terrain pour l'OL face à West Ham ?

De son côté, l’Olympique Lyonnais peut craindre une hécatombe dans son entrejeu. En plus de Maxence Caqueret, blessé en sélection fin mars, Peter Bosz pourrait composer sans son duo Houssem Aouar-Tanguy Ndombélé, tous deux titulaires contre Strasbourg ce week-end. Les deux joueurs se seraient blessés durant la rencontre et présenteraient des micro déchirures d'après L'Équipe.

Si aucun bilan officiel n’a été évoqué par le club rhodanien, la tendance est à un forfait ce jeudi. Pour pallier à ces absences importantes, l’entraîneur néerlandais pourrait choisir de convoquer le jeune Mohamed El Arouch (18 ans), qui n’a pour l’instant disputé que quelques minutes en pro, lors de la pré-saison lyonnaise.