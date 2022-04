OL Mercato : Offensive lyonnaise pour un imposant défenseur

Publié par ALEXIS le 16 avril 2022 à 15:24

OL Mercato : L’OL est passé à l’offensive pour recruter Issa Diop à West Ham. La direction lyonnaise a fait une offre aux représentants du défenseur.

OL Mercato : Ponsot a rencontré les représentants de Diop

L’ OL est la recherche d’un arrière central imposant pour combler un déficit de gabarit dans sa défense, comme l’a souligné Peter Bosz après l’élimination de son équipe en Ligue Europa par West Ham (0-3). Pour ce faire, l’Olympique Lyonnais souhaite recruter Issa Diop (1,94 m). Révélée par L’Équipe en mars dernier, la piste est très chaude en ce moment. En effet, les dirigeants de l’ OL ont profité de la double confrontation avec West Ham, en quart de finale de l’Europa League, pour accélérer les démarches pour le transfert du défenseur des Hammers. Comme le fait savoir le quotidien sportif, « les représentants d’Issa Diop ont rencontré cette semaine le directeur général adjoint du club rhodanien, Vincent Ponsot, à Lyon ». Cette rencontre est la suite des premiers contacts informels entre l’ OL et le clan du joueur formé au Toulouse FC, selon la précision de la source.

OL Mercato : Un long contrat et un gros salaire proposés au défenseur

D’après le média, « la réunion s'est bien passée » entre les parties. Le journal va même plus loin et donne des détails sur la proposition contractuelle des Gones au joueur courtisé. Il croit savoir que l’ OL a proposé « un contrat longue durée, assorti d'un salaire très attractif » à Issa Diop. Le défenseur de 25 ans ne fait pas partie des premiers choix de David Moyes. Pour preuve, il a fait seulement 12 apparitions en Premier League cette saison et a été titulaire 9 fois, après 32 journées. De plus, il ne reste plus qu’un an de contrat (il sera libre en juin 2023) au Franco-Sénégalais à Londres. De ce fait, West Ham est favorable à son départ pendant le prochain mercato.

Toutefois, tout se jouera pour l’ OL sur l’indemnité de transfert. À en croire la source, le club britannique attend une offre de près de 10M€ pour laisser filer l’imposant défenseur. Ce dernier est barré par la concurrence de son compatriote Kurt Zouma et celle de Craig Dawson, le duo préféré de Moyes. Il faut rappeler qu'à Lyon, Jason Denayer est en fin de contrat en juin et que la recrue Jérôme Boateng ne satisfait pas les attentes du staff technique des Gones.