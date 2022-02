Chelsea - LOSC : Gourvennec lâche de premiers indices après Metz

Publié par Ange A. le 19 février 2022 à 03:05

Jocelyn Gourvennec s’est projeté sur le choc contre Chelsea mardi prochain après le nul du LOSC contre Metz vendredi en Ligue 1.

Le LOSC ne rassure pas avant Chelsea

Après sa courte victoire contre Montpellier, le Lille OSC espérait enchaîner contre un mal-classé du championnat ce vendredi. Opposé au FC Metz (19e), le LOSC partait favori lors de cette première affiche de la 25e journée de Ligue 1 Uber Eats. Mais au final, Lille n’a pas pu faire mieux qu’un nul contre le club mosellan (0-0). La fin du match a même vu les Dogues finir la rencontre à dix suite à l’expulsion de sa recrue hivernale Edon Zhegrova. Si le club nordiste cale à la 9e place en championnat, ce résultat n’enchante guère avant le gros choc qui l’attend mardi prochain. Jocelyn Gourvennec et ses hommes se rendent à Stamford Bridge pour défier Chelsea en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Un rendez-vous sur lequel l’entraîneur lillois s’est exprimé après le nul contre Metz.

Gourvennec annonce des changements contre Chelsea

Le coach du Lille OSC prévoit notamment des changements contre Chelsea. De même, le technicien nordiste n’affiche pas d’inquiétude particulière avant ce déplacement à Londres. « Il n’y a pas de conclusion à tirer pour la préparation de ce match où on sera dans une configuration complètement différente. Bien sûr, on aurait préféré se rassurer en gagnant, mais mardi, ce sera tout autre chose. […] Pour Chelsea, on verra comment tout le monde a récupéré. Ce sera un autre match, on ne peut pas comparer, on va jouer chez le champion du monde, ce n’est pas rien mais on va se battre », a confié Jocelyn Gourvennec selon les propos relayés par L’Équipe. Pour rappel, les Dogues avaient terminé leaders de leur groupe devant Salzburg, Séville et Wolfsburg.