Bordeaux : Guion lance son plan d'action après le nul contre Monaco

Publié par ALEXIS le 21 février 2022 à 11:55

Malgré le match nul de Bordeaux face à l’AS Monaco (1-1), au Matmut Atlantique, David Guion reste optimiste pour l’opération maintien en Ligue 1.

Bordeaux se contente d'un match nul à 11 contre 10

Nommé entraîneur de Bordeaux la semaine dernière, David Guion a dirigé son premier match avec les Girondins, dimanche, contre l’AS Monaco, au stade Matmut Atlantique. La rencontre avait bien débuté pour le club au scapulaire, qui avait ouvert le score par Rémi Oudin (1-0, 22e). De plus, le FCGB a eu un gros avantage, car les Monégasques ont été réduits à 10 dès la 35e minute de jeu, suite à l'exclusion d’Aurélien Tchouaméni, un joueur clé du dispositif de Philippe Clement. Mais les Girondins ont ensuite montré un visage terne alors qu’ils étaient en supériorité numérique.

L’ASM a pris le jeu à son compte pendant que Bordeaux était recroquevillé dans son camp, à défendre son maigre avantage. Et le pire est arrivé pour l’équipe de David Guion. À force de défendre très bas devant sa défense, elle a concédé un but contre son camp, par la recrue hivernale, Marcelo (1-1, 67e). Bordeaux prend certes un point, mais reste la lanterne rouge du championnat.

David Guion : « On est sur le bon chemin »

Malgré deux points lâchés à 11 contre 10, le nouveau coach des Marine et Blanc se dit satisfait de la prestation de ses joueurs sur l’ensemble du match. « La première mi-temps correspondait à ce que l'on avait travaillé dans la semaine, avec une bonne organisation, une bonne coordination défensive et on a senti des garçons à l'écoute et concentrés […]. À la fin du match, on a eu les opportunités pour l'emporter. »

« Il y a déjà du mieux. Nous sommes quelques équipes à la bagarre avec très peu de points d'écart. Déjà prendre un point contre Monaco, ça montre qu'on est sur le bon chemin », s’est satisfait David Guion. À noter que Bordeaux est dernier, mais est à égalité de points (21), avec le FC Metz (19e), le FC Lorient (18e) et l’ES Troyes AC (17e).