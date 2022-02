Montpellier HSC : Une mauvaise nouvelle confirmée après Lorient

Publié par ALEXIS le 21 février 2022 à 14:35

Le Montpellier HSC a renoué avec la victoire face au FC Lorient (1-0), dimanche, mais est rentré en Hérault avec une mauvaise nouvelle.

Montpellier HSC : Dall’Oglio confirme une douleur à l’ischio pour Sakho

Grâce au but de son capitaine Téji Savanier sur le terrain du FC Lorient(1-0, 56e), le Montpellier HSC a mis fin à une série de trois défaites consécutives en Ligue 1. Les Pailladins sont ainsi remontés au classement, de la 11e à la 9e place à l’issue de la 25e journée du championnat. Mais les nouvelles ne sont pas bonnes pour le MHSC. Ayant quitté la pelouse du Moustoir avant la fin du match, Mamadou Sakho est sérieusement blessé, selon Olivier Dall’Oglio. « Sakho, c’est une douleur à l’ischio. Ce n’est jamais très bon », a-t-il indiqué, en conférence de presse.

« A priori ce n’est pas une grosse douleur, il est sorti à temps. On attendra les examens et puis on soignera ça », a précisé l’entraîneur du Montpellier HSC, dans des propos rapportés par Midi Libre. Touché à Lorient, le défenseur central de 32 ans avait cédé sa place à Matheus Thuler (73e).

Le coach du MHSC s'inquiète pour le match contre le Stade Rennais

Le coach du MHSC s'est inquiété surtout pour le match à venir des Pailladins, face au Stade Rennais (5e de L1) au stade de la Mosson, vendredi (21h), en ouverture de la 26e journée de Ligue 1. « Ce sera sans doute délicat pour le prochain match », a-t-il glissé. Pour poursuivre son ascension vers les places européennes, les Montpelliérains ont à coeur d’enchaîner une deuxième victoire et de faire la plus longue série positive possible. La très probable absence de Mamadou Sakho est donc un coup dur pour le club du président Laurent Nicollin.

« On est dans une période où on n’a pas besoin d’avoir des blessés », a regretté le coach du Montpellier HSC, avant d’annoncer : « Il faudra s’adapter pour la réception de Rennes. » Recruté à l’été 2021, Mamadou Sakho est un pilier de l’équipe de Dall’Oglio. En témoignent ses 21 titularisations en autant de matches disputés en Ligue 1 cette saison.