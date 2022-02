Montpellier HSC : Nicollin annonce la couleur avant le FC Lorient

Publié par ALEXIS le 17 février 2022 à 12:13

Sur une série de 3 défaites, le Montpellier HSC se déplace à Lorient, dimanche. Laurent Nicollin a annoncé la couleur sur ce match de la 25e journée de Ligue 1.

Laurent Nicollin : « Allons à Lorient pour y récupérer quelque chose »

Rien ne va plus au Montpellier HSC en Ligue 1. 5e à la mi-saison, le club héraultais a chuté à la 11e place avant son match contre le FC Lorient, dimanche (15h), au stade du Moustoir. Le bilan du MHSC lors de ses cinq derniers matches de championnat est très négatif, soit 4 défaites et une seule victoire. L’équipe du coach Olivier Dall’Oglio a pris seulement 3 points sur 15 possible en Ligue 1 et a désormais décroché de la course en Ligue Europa. Avant le déplacement en Moselle, le président Laurent Nicollin a passé une consigne claire aux joueurs et à l’entraîneur du Montpellier HSC. « Allons à Lorient pour y récupérer quelque chose », a-t-il déclaré sur ViàOccitanie.

Le dirigeant pailladin a livré son opinion sur la rencontre avec les Merlus (17e), qui luttent pour se maintenir en Ligue 1. « Le FC Lorient joue pour ne pas descendre, nous pour nous maintenir dans le haut du tableau. Cela peut être un match intéressant. Il y a encore beaucoup de points en jeu, de matchs, prenons-les, un par un, tout en espérant que cette spirale négative actuelle tourne mieux », a-t-il commenté.

Montpellier HSC : Le président regrette l'absence de Mavididi

Laurent Nicollin regrette cependant que son équipe ne soit pas au complet pour affronter les Lorientais. « Il y a le retour de Téji Savanier (milieu de terrain), mais il nous manquera toujours Stephy Mavididi (meilleur buteur du MHSC). On est une équipe qui a besoin de tous ses éléments pour être le plus performant possible, mais il faudra faire sans, pendant un bon mois », a-t-il souligné. Rappelons que le Montpellier HSC avait infligé une défaite au FC Lorient, lors du match aller (3-1) au stade de la Mosson, lors de la 23e journée de L1, en août dernier.