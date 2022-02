OL Mercato : Ndombele pas retenu, son successeur déjà identifié

Publié par JEAN-LUC D le 22 février 2022 à 06:15

Malgré la récente sortie de Jean-Michel Aulas, Tanguy Ndombele devrait retourner à Tottenham. L’OL aurait même déjà identifié son successeur.

Tanguy Ndombele finalement trop cher pour Lyon ?

En difficulté à Tottenham et annoncé avec insistance au Paris Saint-Germain durant le mercato hivernal, Tanguy Ndombele est finalement revenu à l’Olympique Lyonnais dans le cadre d’un prêt de six mois avec option d’achat. Depuis son retour dans son ancien club, le milieu de terrain de 25 ans s’est rapidement fait une place de titulaire dans l’équipe de Peter Bosz chez les Gones.

Profitant d’un passage en conférence de presse, Jean-Michel Aulas, le président de l’OL, a donc largement ouvert la porte à un transfert définitif pour l’international français à l’issue de la saison. « Il faut laisser passer quelques matchs, ce n’est que le début... Mais si on gagne la Ligue Europa, tout sera possible », a déclaré JM Aulas. Seulement, l’option du prêt de Ndombele est fixée à 65 millions d’euros. Un montant excessif qui donnerait d’autres idées aux dirigeants lyonnais en vue du prochain mercato estival.

OL Mercato : Seko Fofana, nouvelle priorité de Lyon ?

En effet, d’après les renseignements glanés par le journal Le Progrès, Seko Fofana serait particulièrement apprécié par la cellule de recrutement de l’Olympique Lyonnais, notamment le successeur de Juninho, Bruno Cheyrou, ainsi que l’entraîneur Peter Bosz, pas du tout indifférent à son profil. « Il se murmure à Lens que l’OL aurait un oeil sur Seko Fofana », rapporte le média francilien.

Il faut dire que l’OL pourrait bien perdre Houssem Aouar, Maxence Caqueret, Lucas Paqueta et surtout Tanguy Ndombele dont l’option d’achat est jugée comme excessive. Pour renforcer son milieu de terrain, le club olympien serait sur les rangs pour le capitaine du RC Lens, Seko Fofana. Arrivé en août 2020 en provenance d’Udinese contre un chèque de 8,5 millions d’euros, l’international ivoirien de 26 ans est aussi sur les tablettes du Paris Saint-Germain et de l’Olympique de Marseille, en France.

À l’étranger, plusieurs cadors européens ont déjà manifesté leur intérêt pour Seko Fofana, sous contrat avec les Sang et Or jusqu’en 2024. Évalué à 18 millions d’euros par Transfermarkt, le natif de Paris devrait rapporter beaucoup plus aux Lensois.

Affaire à suivre donc…