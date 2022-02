ASSE : Une gloire de l'OL encense l'AS Saint-Etienne !

Publié par ALEXIS le 22 février 2022 à 10:08

Dans une interview avec Le Quotidien du Sport, Sidney Govou admet que l’ ASSE a plus marqué les esprits que l’ OL au moment de leur domination respective.

Ancienne gloire de l’ OL, Sidney Govou fait un constat lucide malgré la rivalité entre l' OL et l' ASSE. Selon le consultant de Canal+, le club stéphanois a plus marqué les esprits en France au vue de sa domination en France que l’ Olympique Lyonnais, son voisin régional et plus grand rival. « À la différence des Verts de Saint-Étienne, qui n’ont jamais rien gagné au niveau européen non plus, pourquoi l’ OL a moins marqué les esprits ? Parce que Lyon est plus bourgeoise, froide, moins une vraie ville de foot comme Lens, Marseille ou l'AS Saint-Etienne, tout simplement », a-t-il répondu, dans un premier temps.

« Également parce que l’impact d’un match européen n’est plus le même que dans les années 70 où c’était un vrai événement télévisé qui rassemblait toute la France. Cette rareté décuplait l’engouement. C’est une question de génération. Étant du Puy en Velay, tous mes potes sont à 99% supporters de l' ASSE de père en fils. Je n’ai pas connu les épopées stéphanoises, mais je me dis que si cette passion se transmet avec autant de force dans le temps, vu que ce club ne gagne plus rien depuis très longtemps, c’est qu’ils ont dû faire quelque chose d’énorme avant ! », a ensuite expliqué l’ancien Gone.

Le palmarès des deux clubs rivaux

Sidney Govou a été formé à l’ OL (1997-1999) et a défendu les couleurs du club rhodanien pendant 11 saisons consécutives (1999-2010). Il a donc fait partie de l’époque glorieuse de Lyon, couronnée par 7 titres de champion de France d’affilés (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008). Par ailleurs, l' OL a gagné 5 Coupes de France (1964, 1967, 1973, 2008, 2012), 8 trophées des champions et 1 Coupe de la Ligue (2001).

Quant à l’ ASSE, elle a dominé le football français dans les années 60-80, avec 10 titres de champion de France (1957, 1964, 1967, 1968, 1969, 1970, 1974, 1975, 1976 et 1981), 6 Coupes de France (1962, 1968, 1970, 1974, 1975 et 1977), 5 trophées des champions, 1 Coupe de la Ligue (2013). Sans oublier la finale de coupe d’Europe des clubs champions, perdue par les Verts contre le Bayern Munich (1-0) à Glasgow en Écosse, en mai 1976.