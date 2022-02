ASSE Mercato : Un prodigue des Verts se lâche sur son avenir

Publié par ALEXIS le 19 février 2022 à 12:07

Produit du centre de formation de l’ ASSE, Lucas Gourna-Douath s’est livré sur la prolongation de son contrat et son avenir au sein de son club formateur.

ASSE Mercato : Gourna-Douath justifie la prolongation de son contrat

Lancé en Ligue 1 par Claude Puel en début de saison dernière, Lucas Gourna-Douath n’a plus quitté le groupe professionnel de l’ ASSE. Il s’y est imposé dans l’entrejeu au fil des matchs. Après 30 matchs disputés (pour 13 titularisations) lors de l’exercice 2020-2021, la pépite sortie de l’Académie de l’AS Saint-Étienne fait partie de l’équipe type du club ligérien cette saison. Elle a déjà été titularisée 10 fois lors de ses 18 apparitions en championnat. Le milieu de terrain de 18 ans a aussi joué trois matchs en Coupe de France avant l'élimination de l’ ASSE en 8e de finale.

Successeur de Claude Puel à la mi-décembre 2021, Pascal Dupraz aussi fait confiance à Lucas Gourna-Douath au sein de l’équipe des Verts où il cumule déjà 1035 minutes de jeu avec les pros. Justement, parlant de l’équipe professionnelle, le natif de Val-de-Marne l’a intégré officiellement, le 5 juin 2020, date de la signature de son premier contrat professionnel, à seulement 16 ans. Quatorze mois plus tard, précisément en août 2021, Lucas Gourna-Douath a prolongé son contrat initial, qui allait jusqu’en juin 2023, de deux saisons supplémentaires, soit jusqu’au 30 juin 2025.

« J’ai prolongé mon contrat à l’été, c'était mon souhait et celui de mon entourage et j'en suis très fier », a-t-il justifié pour EVECT, tout en soulignant : « ce n’était pas une obligation, mais plutôt un objectif de prolonger dans mon club formateur parce que, ici, on m'a tout donné, on m'a éduqué, on m'a fait travailler ».

Gourna-Douath surveillé par de grands clubs européens

Pour rappel, Lucas Gourna-Douath a été courtisé l'été dernier, dans les grands championnats européens. Son nom a été associé à Chelsea FC et Watford FC en Premier League. En Bundesliga, le Bayer Lerverkusen et le Borrussia Dortmund sont venus aux nouvelles pour évoquer la faisabilité de son transfert. En Italie, l'Atalanta Bergame et l'AC Milan sont séduits par son profil et le surveillent de près.