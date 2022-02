OM Mercato : Longoria a une forte concurrence pour un attaquant

Publié par Timothée Jean le 22 février 2022 à 22:09

Dans l’optique de renforcer son effectif la saison prochaine, la direction de l’ OM s’intéresse à une sensation de Serie A. Mais il y a de la concurrence.

OM Mercato : De nouveaux prétendants pour Gerard Deulofeu

Malgré un budget mercato très limité, l’ Olympique de Marseille est parvenu à quatre belles signatures cet hiver, à prix réduit. Le président marseillais Pablo Longoria et ses équipes ont bien travaillé durant ce mercato hivernal. Néanmoins, il y a encore du pain sur la planche. L’ OM doit évidemment régler l'avenir de Boubacar Kamara, dont le bail expire en juin prochain.

Malgré les multiples propositions de sa direction, le minot marseillais campe toujours sur sa position. Il devrait donc s’en aller en tant que joueur libre l’été prochain. Si sa prolongation reste une priorité pour l’ OM, les dirigeants marseillais travaillent également en coulisses pour faire venir un nouvel attaquant, d’autant plus que Bamba Dieng n’est pas certain de rester à Marseille lors de la prochaine fenêtre de transfert.

Les dirigeants marseillais cherchent de ce fait à renforcer leur attaque et le nom de Gerard Deulofeu est évoqué depuis quelques semaines dans la cité phocéenne. L’international espagnol réalise une bonne saison à l’Udinese et ne serait pas contre l’idée de relever un nouveau challenge sous d’autres cieux. Ainsi, l’ OM s’est rapidement positionné en vue de l’accueillir. Mais le club phocéen n’est plus seul sur le coup, de nouveaux prétendants se sont immiscés dans ce dossier.

Quatre clubs italiens sur Gerard Deulofeu

Outre l’Olympique de Marseille, le journaliste de Calciomercato, Matteo Moretto, affirme que l’AC Milan, l’AS Rome, Naples et la Fiorentina sont intéressés. S’il plaît à l’ OM, Gerard Deulofeu a donc aussi une très belle cote dans le championnat italien, où il évolue depuis deux ans. Alors quelle formation raflera la mise ? En tout cas, les clubs intéressés devront se présenter avec une belle proposition pour s’offrir les services de Gerard Deulofeu, puisque sa valeur marchande est estimée à environ 20 millions d'euros.