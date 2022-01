OM Mercato : Après Gigot, Longoria tente un autre coup génial !

Publié par JEAN-LUC D le 26 janvier 2022 à 06:10

Selon L’Équipe du Soir, Pablo Longoria a trouvé un accord avec Samuel Gigot pour l’été. Mais le président de l’ OM ne compte pas s’arrêter là.

Après Cédric Bakambu, l’OM veut un autre attaquant

Après avoir enregistré les arrivées de l’attaquant congolais, Cédric Bakambu, et du latéral gauche bosnien, Sead Kolasinac, l’Olympique de Marseille veut encore recruter durant ce mercato hivernal. Pablo Longoria et son entraîneur Jorge Sampaoli aimeraient ainsi voir débarquer prochainement un attaquant supplémentaire. D’autant que le nom d’Arkadiusz Milik est de plus en plus annoncé à la Fiorentina afin de succéder à Dusan Vlahovic, qui va rejoindre la Juventus Turin.

Dans cette optique, Calcio Mercato assure que l’OM serait toujours intéressé par Gerard Deulofeu. Présenté comme le successeur de Lionel Messi à ses débuts, l’ailier gauche espagnol ne s’est jamais imposé au Barça. Sous contrat à Udinese jusqu’en juin 2024, l’international espagnol de 27 ans n’est pas une nouvelle piste à Marseille puisque l’ancien directeur sportif Andoni Zubizarreta avait déjà tenté de le faire venir, en vain. Longoria voudrait tenter sa chance avec l’espoir de trouver un accord avec les dirigeants d’Udinese pour Gerard Deulofeu. Mais l’affaire est loin d’être dite.

OM Mercato : Longoria déjà fixé pour Deulofeu !

En effet, d’après les informations divulguées par TuttoMercatoWeb, l’Olympique de Marseille est passé à l’action avec une offre ferme pour récupérer Gerard Deulofeu cet hiver. Une offre incluant un prêt frappé d’une option d’achat. Mais le portail transalpin précise que la proposition de l’OM a été refusée puisque le club italien ne compte pas se séparer de son joueur durant ce mercato hivernal.

Évalué à 10 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, Deulofeu ne devrait donc pas quitter la Serie A dans ce mois de janvier. Cette saison, il a déjà inscrit 6 buts et délivré 2 passes décisives en 20 matches toutes compétitions confondues. L’OM et Pablo Longoria sont donc prévenus.