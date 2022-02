LOSC Mercato : Une recrue justifie sa signature à Lille OSC

Publié par ALEXIS le 23 février 2022 à 04:39

Recrue estivale du LOSC, Amadou Onana est revenu sur les coulisses de son arrivée chez les Dogues. Il a surtout justifié son choix.

LOSC : Amadou Onana, « Lille m’a proposé un plan très clair »

Amadou Onana découvre la Ligue 1 cette saison sous les couleurs du LOSC, club avec lequel il s’est engagé le 5 août 2021, pour 5 ans, jusqu’en juin 2026. Il est arrivé de Hamburger SV en Allemagne, contre 7 M€ d’indemnité de transfert. Dans une interview avec le journal belge Le Soir, le milieu défensif est revenu sur les démarches qui ont abouti à sa signature à Lille OSC, alors qu’il était sollicité par plusieurs clubs. « J’ai choisi Lille parce que le club m’a proposé un plan très clair, c’est-à-dire m’aider à évoluer, à passer le “next step”, me forger et me donner du temps de jeu », a-t-il justifié.

« J’aurais pu aller dans d’autres clubs, mais ça ne m’intéressait pas de ne pas jouer. Je suis quelqu’un qui veut être sur le terrain et ça se déroule comme prévu. Le LOSC est un club compétitif et correspondait finalement à mon caractère », a expliqué Amadou Onana. Selon ce dernier, la proximité du club nordiste avec la Belgique, son pays d’origine, « est aussi un élément qui a pesé dans la balance ».

« Mon évolution va dans le bon sens »

Le joueur de 20 ans a pris part à 28 matchs, toutes compétitions confondues, avec les Dogues depuis son arrivée à Lille. Mais il n’a pas encore réussi à s’imposer dans l’équipe-type de Jocelyn Gourvennec. Le Sénégalo-Belge a été titulaire seulement 6 fois en Ligue 1 en 20 apparitions. Néanmoins, il espère intégrer le onze de départ du coach lillois, progressivement.

« Mon évolution va dans le bon sens après une petite période d’adaptation au club et à ce nouveau championnat. C’est un niveau différent par rapport à la deuxième Bundesliga. Sinon, je pense être sur la bonne voie. J’ai marqué mes deux premiers buts récemment, j’ai délivré ma deuxième passe décisive.[…] J’entreprends beaucoup plus », s’est félicité Amadou Onana.