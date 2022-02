OM Mercato : Grosse révélation à 6 M€ dans le dossier Kamara

Publié par Ange A. le 24 février 2022 à 07:30

En fin de contrat à l’ OM, Boubacar Kamara est courtisé par nombre d’écuries européennes. Pablo Longoria a déjà recalé un géant espagnol.

Boubacar Kamara, un cador de Liga recalé par l’ OM

Malgré les multiples approches de sa direction, Boubacar Kamara n’a pas prolongé son contrat avec l’Olympique de Marseille. Depuis le 1er janvier, le minot est donc libre de s’engager avec le club de son choix. L’ OM ne devrait donc qu’empocher les indemnités liées à la formation de son milieu de terrain. Pablo Longoria aurait pu empocher un chèque cet hiver avec un transfert de Kamara à l’Atlético Madrid. Mais comme le révèle The Telegraph, l’offre du champion d’Espagne en titre était loin de répondre aux attentes du président marseillais. Les Colchoneros n’auraient proposé que 6 millions d’euros à en croire la publication anglaise. Insuffisant pour convaincre le dirigeant olympien de lâcher sa pépite cet hiver.

Un départ à l’étranger dans les tuyaux pour Kamara

Boubacar Kamara vit donc ses derniers mois à Marseille et même dans l’Hexagone. Le milieu de l’Olympique de Marseille dispose d’une pléiade de prétendants à l’étranger. Deux clubs de Premier League pousseraient notamment pour s’attacher les services du milieu de 22 ans. Manchester United et West Ham United restent intéressés par le profil du joueur de l’ OM. Celui-ci était un temps sur les tablettes de l’AS Roma et même de l’AC Milan. Mais les prétentions salariales de Kamara ont refroidi ces courtisans de Serie A.

S’agissant de ces deux clubs anglais, Manchester serait en pole dans ce dossier. The Times révèle que les Reds Devils ont été déboutés par West Ham pour Declan Rice. Les Hammers réclameraient 140 millions d’euros pour leur milieu de terrain. Un montant que le club mancunien ne compte pas débourser alors qu’une belle opportunité à zéro euro se présente avec Kamara cet été.