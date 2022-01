OM Mercato : L’Atlético Madrid tente un deal inattendu à Marseille

Publié par Timothée Jean le 28 janvier 2022 à 16:44

À quelques jours de la fin du mercato hivernal, l’ OM est attaqué de toute part. L’Atlético Madrid est passé à l’offensive pour Boubacar Kamara.

Décidément, l'Olympique de Marseille risque de perdre plusieurs éléments dans les prochains jours. Des joueurs comme Bamba Dieng ou encore Duje Caleta-Car sont suivis par des cadors européens. Arrivant en fin de contrat en juin prochain, Boubacar Kamara est également un sérieux candidat au départ. Car le milieu de terrain n’a pas vraiment l’intention de prolonger son bail au sein de son club formateur, ce qui attise la convoitise de ses prétendants étrangers.

Si l’AC Milan, Newcastle, Manchester United, ou encore l’AS Rome suivent de très près sa situation à Marseille, l’Atlético Madrid a décidé de prendre les devants dans ce dossier en formulant une offre concrète pour le transfert de Boubacar Kamara. Le journal Marca indique que les Colchoneros ont déposé une offre de 5 millions d’euros sur la table des négociations pour s’offrir les services du minot marseillais. Sauf que l’ OM a rapidement décliné cette proposition intéressante de l’ Atlético pour son jeune joueur, qui a déjà disputé 24 rencontres, toutes complétions confondues.

Les exigences de Marseille pour Boubacar Kamara

Intraitable lorsqu’il s’agit d’affaires, le président marseillais, Pablo Longoria, aurait même demandé au club madrilène de revoir sa copie. Le média espagnol explique que le dirigeant de l’ OM réclamerait pas moins de 10 millions d’euros pour céder Boubacar Kamara à six mois de la fin de son bail. Plutôt que de baisser la tête et de tourner les talons, l’Atlético Madrid devrait revenir à la charge ce week-end. D'autres clubs anglais comme Newcastle et West Ham n’ont également pas encore dit leur dernier mot dans ce dossier. Les lignes devraient donc continuer à bouger pour Boubacara Kamara dans les prochains jours.