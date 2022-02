PSG Mercato : Leipzig lâche une réponse édifiante pour Nkunku

Publié par JEAN-LUC D le 25 février 2022 à 11:03

Rayonnant au RB Leipzig, Christopher Nkunku fait de nouveau rêver le PSG. Mais le club allemand ne compte pas brader son attaquant de 24 ans.

Le PSG envisage le retour de Christopher Nkunku

Auteur de 22 buts et 13 passes décisives en 34 matches toutes compétitions confondues, Christopher Nkunku ne devrait pas s’éterniser au RB Leipzig. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2024, l’attaquant formé au PSG fait rêver plusieurs grands clubs européens. Courtisé par le Real Madrid, Manchester United et Arsenal, l’international espoir tricolore pourrait ainsi rejoindre les rangs d’une équipe plus huppée lors du prochain mercato estival.

En effet, selon les informations de Sport Bild, Manchester United, Arsenal et le Real Madrid surveillent sérieusement la situation du natif de Lagny-sur-Marne. La source allemande précise toutefois que les deux formations anglaises sont pour le moment les principaux courtisans de Nkunku. Toujours selon la même source, le Paris Saint-Germain aimerait également rapatrié l’ancien Titi. Une possibilité que n’exclut pas forcément le principal concerné. Bien au contraire. « Une offre du PSG pour un retour en Ligue 1 ? Elle sera étudiée comme toutes les autres possibilités. Je ne ferme aucune porte », a précisé le coéquipier de Kylian Mbappé. Cependant, déloger Christopher Nkunku ne sera pas une mince affaire.

PSG Mercato : Le RB Leipzig trop gourmand pour Nkunku ?

Transféré du Paris Saint-Germain au RB Leipzig en juillet 2019 pour seulement 13 millions d’euros, Christopher Nkunku peut aujourd’hui rapporter un gros chèque au club allemand. D’après les renseignements recueillis par Bild, la direction de l’actuel 4e de Bundesliga exigerait une enveloppe de 75 millions d’euros pour laisser partir son joyau français.

Alors que Paul Pogba se dirige vers un départ libre en fin de saison, Manchester United aimerait recruter Nkunku pour en faire son remplaçant. À la recherche de renforts offensifs pour la succession de Kylian Mbappé, qui devrait rejoindre librement le Real Madrid l’été prochain, le Paris Saint-Germain miserait également sur un retour de son ancienne pépite. Mais la publication berlinoise précise que les conditions financières du RB Leipzig auraient rapidement refroidi Nasser Al-Khelaïfi et les siens.