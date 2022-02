RC Lens : La solution de Kakuta pour remonter au classement

Publié par ALEXIS le 25 février 2022 à 20:05

Le RC Lens a chuté au classement à la 10e place. Gaël Kakuta a sonné la mobilisation pour la remontée, à commencer par le match à Angers, dimanche.

Kakuta : « On doit jouer les 4 prochains matches comme des finales »

Leader du vestiaire du RC Lens, Gaël Kakuta est passé en conférence de presse avant le déplacement du club nordiste. Il a rappelé que les Lensois ont livré un match référence contre l’OL (1-1), lors de la 25e journée de Ligue 1. Dès lors, il aimerait que les Sang et Or soient dans l’état d’esprit de cette rencontre en disputant le match contre les Angevins, dimanche à 15h en Anjou, mais aussi lors des trois matches suivants.

« On doit aborder les quatre matchs qui arrivent comme le match de Lyon, en restant concentrés de la première à la dernière minute », a recommandé le meneur de jeu du RCL. « On doit jouer les quatre matchs qui arrivent comme des finales. Les résultats sur ces matchs seront très importants pour nous. Tout le monde en est conscient », a-t-il ajouté.

Le RC Lens, un calendrier bien fourni

En course pour une place qualificative à la coupe d’Europe, l’équipe de Franck Haise a à coeur de poursuivre sur sa série d’invincibilité. En effet, le RC Lens reste sur deux résultats positifs au Stade Bollaert, une victoire sur les Girondins de Bordeaux (3-2) et évidemment le match nul contre l’Olympique Lyonnais. Parmi les adversaires du Racing Club dans la dernière ligne droite de la saison, il y a des concurrents directs pour l’Europe : le RC Strasbourg, l’OGC Nice, le LOSC le FC Nantes et l’AS Monaco. Il y a également un choc contre le PSG (le 24 avril), lors de la 34e journée, mais les Parisiens sont intouchables et quasi assurés de finir en tête de la Ligue 1.