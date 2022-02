RC Lens - OL : Ligue 1, la compo de Franck Haise et de Peter Bosz

Publié par ALEXIS le 19 février 2022 à 12:53

Le RC Lens et l’OL s’affrontent ce samedi (17h), en Ligue 1. L’on note des absents dans l’équipe de Franck Haise, comme dans celle de Peter Bosz.

RC Lens : Wooh à la place de Gradit en défense

Après le match nul entre le LOSC et le FC Metz (0-0), vendredi soir, en ouverture de la 25e journée de Ligue 1, le RC Lens et l’OL suivent, ce samedi. Le Racing Club (8e) reçoit l’Olympique Lyonnais (7e) au stade Bollaert, avec des absents dans les deux équipes. Pour ce match décisif entre deux équipes qui se tiennent à un seul point, Franck Haise ne peut pas compter que sur Jonathan Gradit (défenseur central), Corentin Jean (ailier droit) touché au genou et Wesley Saïd (attaquant). Touchés, ils ne sont toujours pas opérationnels. Le coach du RCL devrait aligner Christopher Wooh à gauche en l'absence de Gradit, aux côtés de Danso et Facundo Medina, dans sa traditionnelle défense à trois.

OL : Kadewere, seul en pointe en l'absence de Dembélé

Quant à Peter Bosz, il est privé du défenseur central Jason Denayer, Rayan Cherki (opéré après une fracture du 5e métatarse) et de Reine-Adélaïde (en reprise). Concernant le meilleur buteur de l’ OL, Moussa Dembélé, il est suspendu. En revanche, Jérôme Boateng fait son retour dans le groupe des Gones, après avoir raté le match gagné contre l’OGC Nice (2-0). Mais, le défenseur central allemand ne devrait pas être titulaire selon Olympique-et-Lyonnais. Thiago Mendes devrait être reconduit en défense centrale au côté du jeune Castello Lukeba (19 ans). En pointe de l’attaquant, Peter Bosz devrait positionner Tino Kadewere en l’absence de Dembélé.

La compo probable du RC Lens

Gardien de but : Farinez

Défenseurs : Wooh, Danso, Medina

Milieux de terrain : Clauss, Berg, Doucouré, Fofana (c), Haïdara

Attaquant : Kakuta, Kalimuendo

La compo probable de l’Olympique Lyonnais

Gardien de but : Lopes

Défenseurs : Dubois (c), Thiago Mendes, Lukeba, Emerson

Milieux de terrain : Caqueret, Ndombélé - Faivre, Paqueta, Toko Ekambi

Attaquant : Kadewere