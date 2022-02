Barça Mercato : Un ancien buteur du SRFC dans les plans de Xavi

Publié par Timothée Jean le 25 février 2022 à 16:05

En quête de renfort offensif, l'entraîneur du Barça s’active pour attirer un grand attaquant brésilien, passé par le SRFC.

Barça Mercato : Xavi fonce sur Raphinha

Tonitruant lors du dernier mercato, la direction du FC Barcelone avait orienté ses recherches sur le recrutement de nouveaux renforts en attaque. Les dirigeants du Barça sont ainsi parvenus à boucler les arrivées successives de Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang. Des renforts de taille qui ont permis de dynamiser la puissance offensive des Catalans.

Néanmoins, le FC Barcelone ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Les dirigeants du Barça travaillent déjà en coulisses pour faire venir de nouveaux attaquants l’été prochain. Si les noms d’Erling Haaland (Borussia Dortmund) et Alexander Isak (Real Sociedad) circulent depuis quelques jours dans les coulisses du Camp Nou, les dirigeants du Barça gardent aussi un œil avisé sur Raphinha, qui évolue actuellement à Leeds.

Malgré la saison mitigée de Leeds (15e de la Premier League), l’ailier droit brésilien parvient à tirer son épingle du jeu avec 9 buts inscrits et 2 passes en 27 rencontres. Des performances qui séduisent forcément. Selon The Telegraph, les dirigeants du Barça se sont rapidement positionnés sur ce dossier. Passé par le Stade Rennais (de 2019 à 2020), Raphinha pourrait donc rebondir en Liga la saison prochaine. Mais rien n’est acquis pour son arrivée, d'autant plus que le FC Barcelone devra faire face à une rude concurrence sur ce dossier.

Grosse concurrence pour Raphinha

En effet, les Blaugranas ne sont pas les seuls sur le coup. Chelsea est également cité parmi ses courtisans, ce qui risque de faire grimper les enchères pour Raphinha. Le média britannique ajoute que le club de Leeds exige au minimum 25 millions d’euros pour son transfert. Si ce montant reste non négligeable pour les finances du Barça, les Blaugranas disposent d’un sérieux avantage dans ce dossier. L’ancien Rennais a pour agent, Deco, employé du Barça en tant que recruteur en Amérique du Sud. Ce qui risque de faciliter sa venue en Catalogne.