FC Nantes Mercato : Kombouaré justifie la signature de Petric

Publié par ALEXIS le 25 février 2022 à 21:35

Antoine Kombouaré, coach du FC Nantes, a justifié la signature de Denis Petric, alors que son contrat initial finissait en juin prochain.

FC Nantes : Le contrat de Petric prolongé, alors qu'il ne joue pas

Le FC Nantes a offert un contrat d’une saison supplémentaire à Denis Petric, jeudi. Le gardien de but a prolongé ainsi son bail dans la Cité des Ducs jusqu’au 30 juin 2023. Un bail qui prend effet à partir du 1er juillet 2022. L’on se pose des questions sur cette prolongation, car le gardien de but de 33 ans ne joue pas du tout avec l’équipe professionnelle du FCN. Il n’a fait aucune apparition en Ligue 1 cette saison. Barré par Alban Lafont (23 ans) et sa doublure Rémy Descamps, une recrue estivale (de 25 ans), le portier slovène a joué seulement 2 matchs avec la réserve des Canaris.

Pour justifier la nouvelle signature de Denis Petric, le FC Nantes a loué son état d’esprit dans le groupe d'Antoine Kombouaré. « Joueur expérimenté et très impliqué au quotidien, Denis Petric a le sens du devoir », a commenté le club du président Waldemar Kita dans son communiqué officiel.

Kombouaré « si Lafont est aussi performant, Petric y est pour beaucoup »

Lors de son passage en conférence de presse, ce vendredi, relativement au match des Nantais contre le FC Metz (dimanche), Antoine Kombouaré a expliqué la prolongation du contrat du joueur formé à l’AJ Axerre, alors qu’il n’a pas de temps de jeu. « C’est une satisfaction de le voir prolonger. Au-delà du bon gardien qu’il est, c’est un super bonhomme », a-t-il fait savoir dans un premier temps, avant de déclarer : « si Alban (Lafont) est aussi fort, aussi performant, Denis Petric y est pour beaucoup. Il aide et soutient beaucoup le N°1. Il le fait travailler dans de bonnes conditions. Il est récompensé par cette prolongation ».