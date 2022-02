Stade Rennais : Tombeur du MHSC, Genesio pense déjà à Leicester

Publié par Ange A. le 26 février 2022 à 02:05

Après le succès du Stade Rennais à Montpellier, Bruno Genesio s’est projeté sur Leicester, son prochain adversaire en Coupe d’Europe.

Le Stade Rennais dompte Montpellier et menace Nice

Fixé sur son adversaire en Conference League, le Stade Rennais a confirmé son bel état de forme. En déplacement sur la pelouse de Montpellier vendredi, le SRFC a signé un nouveau carton en championnat. Après son large succès contre Troyes (4-1), Rennes en a également passé quatre au MHSC. Le club breton s’est imposé (2-4) à La Mosson en ouverture de la 26e journée de Ligue 1 Uber Eats. Martin Terrier (8e), Benjamin Bourigeaud (15e), Gaëtan Laborde (52e, sp) et Lovro Majer (84e) ont permis aux visiteurs de l’emporter. Grâce à ce succès, Rennes double provisoirement le RC Strasbourg et occupe la 4e place. Les Rouge et noir ne disposent que de deux points de retard sur Nice (3e). De quoi réjouir Bruno Genesio.

Bruno Genesio avec Leicester dans un coup de la tête

L’entraîneur du Stade Rennais note surtout les progrès de ses poulains. Lesquels ont eu les ressources nécessaires pour se remettre de l’égalisation montpelliéraine. « Ce n’est pas anodin de marquer 4 buts ici, aucune autre équipe ne la fait. C’était un match très important pour la suite. C’est intéressant, ça montre que notre équipe progresse au niveau mental. On montre des progrès dans ce domaine », a lâché le coach du SRFC en conférence de presse.

Bruno Genesio s’est également prononcé sur Leicester City. Les Foxes seront les adversaires du Stade Rennais en huitièmes de la Ligue Europa Conference. « C’est bien de se frotter aux meilleures équipes européennes parce que si on est ambitieux, il faut bien battre de grandes équipes et c’est bien aussi pour notre apprentissage. On a toutes nos chances, on l’a déjà prouvé face à Tottenham, donc on ira à Leicester avec de l’ambition », a indiqué le technicien breton au micro de Prime Video.