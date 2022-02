OM Mercato : Le verdict est tombé pour William Saliba !

Publié par JEAN-LUC D le 27 février 2022 à 05:05

Élément incontournable de Jorge Sampaoli, William Saliba devrait quitter l’OM pour retourner à Arsenal. Mais pas pour y faire long feu.

William Saliba va retourner à Arsenal

Prêté cette saison par Arsenal, William Saliba s’est rapidement devenu un joueur important au sein de l’effectif de l’Olympique de Marseille. Au point de donner des idées aux dirigeants marseillais. Mais l’avenir du défenseur central français devrait s’écrire loin de la Canebière la saison prochaine. D’après les informations de But Football Club, les dirigeants du club londonien ont prévu un retour de leur joueur de 20 ans à l’issue de sa période de cession provisoire à Marseille.

Les Gunners envisagent même de lui proposer de prolonger son bail qui expire en juin 2024 afin d’être intégré au collectif de Mikel Arteta. En cas d’échec des négociations, le club anglais devrait alors le placer sur le marché l’été prochain. Et avec ses performances à l’OM, l’international espoir tricolore devrait coûter beaucoup plus cher que les 24 millions d’euros fixés par le site spécialisé Transfermarkt comme sa valeur actuelle. Des chiffres qui mettraient déjà l’Olympique de Marseille hors course pour la signature du natif de Bondy.

OM Mercato : grosse bataille à venir pour William Saliba

William Saliba pourrait être l’un des gros tubes du prochain mercato estival. Recruté en juillet 2019 contre un chèque de 30 millions d’euros, l’ancien défenseur central de l’AS Saint-Étienne devrait faire l’objet d’une grosse offre au terme de la saison. À en croire Calcio Mercato, trois des plus grands clubs européens seraient déjà positionnés pour tenter de le recruter.

Selon le média italien, l'Inter Milan, le Real Madrid et l’AC Milan seraient prêts à passer à l’action pour Saliba. En Ligue 1, le Paris Saint-Germain surveillerait aussi sa situation selon les médias espagnols. Le club parisien pourrait même formuler une offre d’achat si Zinedine Zidane venait à succéder à Mauricio Pochettino sur le banc.

Affaire à suivre donc…