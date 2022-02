OL Mercato : Barça, Xavi lâche une première réponse pour Memphis

Publié par JEAN-LUC D le 27 février 2022 à 13:30

En difficulté au Barça, Memphis Depay songerait à un retour à l’OL. Xavi, le coach du club culé, a fait le point sur la situation de son joueur.

Memphis Depay et le Barça, déjà la fin de l'idylle ?

Après un début tonitruant, Memphis Depay a disparu des radars depuis le licenciement de Ronald Koeman du côté du FC Barcelone. Auteur de 8 buts et 2 passes décisives en 23 matches toutes compétitions confondues, l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais a perdu sa place dans le onze de départ depuis les arrivées de Feran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang.

Une situation insupportable pour l’international néerlandais qui compte aller à la prochaine Coupe du Monde au Qatar en étant en pleine forme. D’après les informations relayées récemment par Le Quotidien, le joueur de 28 ans aurait aurait un entretien avec la direction du Barça pour parler de son avenir.

Le média luxembourgeois explique que le vice-capitaine des De Oranjes aurait fait comprendre aux Blaugranas qu’il souhaite mettre un terme à son aventure au Camp Nou si sa situation ne s’améliore pas. En cas de départ, il souhaiterait notamment revenir à l’Olympique Lyonnais où il a passé quatre années abouties. Mais l’entraîneur barcelonais ne semble pas avoir totalement tirer une croix sur son ailier hollandais.

OL Mercato : Xavi envoie un message fort à Memphis

Xavi Hernandez est bien conscient qu’un joueur qui passe le clair de son temps sur le banc des remplaçants n’est pas heureux. L’ancien milieu de terrain espagnol comprend donc les envies de départ de Memphis Depay. En conférence de presse samedi, Xavi a tenu à rassurer son numéro 9 ainsi que d’autres joueurs qui se trouvent dans la même situation comme Clément Lenglet.

« Memphis Depay et Clément Lenglet ? Ils sont à 100 % et s'entraînent bien et s'il n'y a pas de contretemps, ils seront dans le groupe. Memphis doit être un joueur important, comme Lenglet. Ce sont deux joueurs importants et cela dépendra d'eux et de leurs performances », a déclaré le coach de l’équipe catalane. L’OL est donc prévenu.