FC Nantes : L’adjoint de Kombouaré dévoile la consigne contre Metz

Publié par ALEXIS le 28 février 2022 à 11:52

Après avoir dirigé le match du FC Nantes à Metz, l’adjoint d’Antoine Kombouaré a révélé une consigne de ce dernier lors de la préparation.

FC Nantes : L'adjoint de Kombouaré se satisfait du point pris à Metz

Testé positif à la Covid-19, Antoine Kombouaré n’était pas sur le banc de touche du FC Nantes, dimanche, lors du match de la 26e journée contre le FC Metz. Il avait été suppléé par son adjoint Yves Bertucci. C’est donc ce dernier qui a dirigé le match soldé par un nul (0-0). Face au club messin, classé dans la zone rouge de relégation en Ligue 2, les Canaris sont restés muets. Ils avaient pourtant débarqué en Moselle, forts de leur victoire sur le leader, le PSG (3-1), lors de la journée précédente.

À l’issue de la rencontre, le collaborateur du technicien kanak s’est satisfait du point ramené de Metz. « C’est un bon point pris à l'extérieur, mais c'est insuffisant dans les occasions », a-t-il confié en conférence de presse. À noter que le FCN est resté 7e au classement après ce match nul.

Bertucci : « Kombouaré a demandé aux joueurs de se comporter comme des tauliers »

Dans la suite de sa réaction d'après-match, Yves Bertucci a lâché une confidence d’Antoine Kombouaré pendant la préparation du match. « J’ai eu Antoine Kombouaré samedi soir et dimanche matin pour préparer la causerie, mais il m'a fait confiance », a-t-il lâché devant les médias, avant de dévoiler la consigne de ce dernier : « Il a demandé aux joueurs de se comporter comme des tauliers. »

Finalement, ça n’a pas marché à 100%, car les Canaris n’ont certes pas pris de but, mais ils n’en ont pas marqué non plus. Yves Bertucci l'a d’ailleurs souligné : « C’est au niveau offensif qu'on a manqué un peu de qualité ». En conclusion, le bras droit de Kombouaré s’est dit « satisfait du comportement » du FC Nantes face aux Grenats, au stade Saint-Symphorien.