OM : Une recrue estivale répond au coup de gueule de Payet

Publié par Timothée Jean le 28 février 2022 à 11:41

À l’issue du triste match de l’ OM face à Troyes (1-1) dimanche, Cengiz Ünder a une nouvelle fois réagi au coup de gueule de Dimitri Payet.

OM : Cengiz Ünder comprend le mécontentement de Payet

Si l’Olympique de Marseille concède des résultats décevants en championnat ces dernières semaines, ses prestations décevantes passent de plus en plus mal côté supporters, mais aussi en interne. Au terme de la défaite surprenante face à Clermont (0-2) à domicile, Dimitri Payet avait poussé un énorme coup de gueule en invitant ses coéquipiers à « dégonfler les têtes » afin d’éviter une catastrophe en fin de saison. Cette sortie du capitaine marseillais a suscité divers commentaires.

Une semaine après ce coup de sang, les réactions se poursuivent encore à l’ Olympique de Marseille. Après Valentin Rongier et Mattéo Guendouzi, c’est au tour de Cengiz Ünder de s’exprimer sur la sortie de Dimitri Payet. L’attaquant turc a laissé entendre qu’il comprenait le mécontentement de son capitaine et reste toujours ouvert aux critiques. « Dimitri Payet est l'un des grands joueurs de cette équipe et ce qu'il dit est très important. Nous devons toujours rester ouverts à la critique. On doit écouter les joueurs d'expérience, et c'est vrai que l'on n'a pas fait un bon match », a-t-il déclaré au micro de Prime Video.

Cengiz Ünder confirme des discussions en interne

Il faut dire que la tension était montée d’un cran à l’ OM à l’issue de la défaite face au promu clermontois. À l’abri des regards indiscrets, les joueurs marseillais ont tenu une réunion de crise afin de trouver des solutions pour sortir de cette période difficile. « On en a parlé entre nous, comme on parle toujours après les matchs. Maintenant, il faut regarder devant », a confirmé Cengiz Ünder.

L’ OM traverse actuellement une mauvaise passe. Battu 0-2 à domicile par Clermont, l’Olympique de Marseille a été tenu en échec ce dimanche à Troyes (1-1). Si l’ OM conserve toujours la 2e place de Ligue 1, les Marseillais devront vite se ressaisir afin de renouer avec le succès face à l'AS Monaco.