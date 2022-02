OM : Tensions dans le vestiaire, la vérité éclate enfin à Marseille

Publié par Timothée Jean le 21 février 2022 à 11:25

L’ OM s’est fait surprendre dimanche face à Clermont Foot. Une triste défaite à domicile qui semble raviver les tensions dans le vestiaire marseillais.

OM : Dimitri Payet lâche ses vérités à ses partenaires

Les mines étaient serrées ce dimanche au Vélodrome à l’issue du match OM-Clermont. Et pour cause, l’ Olympique de Marseille, pourtant favori sur le papier, s’est incliné face au promu clermontois (2-0). Un revers à domicile qui pourrait coûter cher à l’ OM dans la course au podium. Mais le mal ne s’arrête pas là. Au-delà du score, c’est la prestation des Marseillais qui passe très mal.

Présent en zone mixte, Dimitri Payet a d’ailleurs révélé quelques points noirs de l'échec marseillais face à Clermont, tout en se plaignant de certains coéquipiers. S’il ne mentionne pas leurs noms, le capitaine de l' OM invite ses partenaires à « dégonfler les têtes » au risque d’éviter une catastrophe en fin de saison. Un sacré coup de gueule que certains Marseillais n’approuvent pas. C’est notamment le cas de Mattéo Guendouzi et il n’est pas le seul.

Invité à répondre aux propos de Dimitri Payet, le milieu de terrain tricolore n’y est pas allé du dos de la cuillère. « Chacun est libre de penser ce qu’il veut. Je pense qu’on a fait une non-performance. On n’a pas fait un bon match. Il va falloir retravailler et repartir de l’avant », a répondu Mattéo Guendouzi, qui tente de calmer les tensions, plutôt que de faire des reproches à ses coéquipiers.

Les problèmes se règlent en interne

Ensuite, Valentin Rongier s’est exprimé sur « la frustration » de son capitaine et « ne pense pas que certains se prennent pour d'autres ». Pour le milieu de terrain, cette sortie médiatique du Réunionnais est inappropriée. Car « si c'est un problème d'attitude, il faudra le régler dans le vestiaire », a ajouté l’ancien Nantais.

Malgré ce faux pas à domicile face à Clermont, l’Olympique de Marseille conserve la 2e place de Ligue 1 avec un seul petit point d’avance sur son premier poursuivant, l’OGC Nice. L’OM devra donc montrer un autre visage dans les jours à venir face à Qarabag en huitième de finale de la Ligue Europa Conférence et à une semaine d'un voyage à Troyes. « On a raté notre match et il faudra aller gagner à Qarabag. Il n’y a pas d’inquiétude. On est encore deuxième, on a des points d’avance sur des équipes qui sont censées jouer l’Europe cette saison », a conclu Mattéo Guendouzi.