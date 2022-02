OL-LOSC : Paqueta, une révélation choc dévoilée par l'arbitrage

Publié par Thomas le 28 février 2022 à 18:11

Battu au Groupama Stadium par le LOSC (0-1), l' OL a appris ce lundi une terrible nouvelle concernant le but refusé de Lucas Paqueta.

OL-LOSC : Une décision arbitrale qui fait jaser

En plein débat sur l’efficacité et l’utilité de la VAR en France, l’Olympique Lyonnais a connu ce dimanche soir, en match de clôture de la 26e journée de Ligue 1, une déconvenue de taille, qui a eu le mérite d’enrager les supporters rhodaniens, mais pas que.

Pour recontextualiser, nous sommes à la 86e minute lorsque le milieu offensif brésilien Lucas Paqueta subtilise le ballon à Leo Jardim (LOSC) et offre l’égalisation à l’ OL au terme d’un match où les Gones reprenaient progressivement l’ascendant sur leur adversaire. Au moins 5 minutes de folie s’offraient alors à l’équipe de Peter Bosz pour renverser la rencontre face à leurs supporters, c’était sans compter sur une décision inattendue de l’arbitre, Clément Turpin, qui décide dans la foulée d'annuler le but lyonnais après visualisation de l’assistance vidéo (VAR).

Un revirement plus que controversé qui n’aura pas manqué de créer de la colère côté Lyonnais et notamment chez Peter Bosz. " Ça, c’est un scandale. J’ai pensé que l’arbitre allait regarder s’il y avait peut-être une faute au départ sur Renato Sanches, qui était au sol. Mais là, ils ont regardé la frappe du gardien, qui a vraiment tapé avec son pied dans la terre. Après, sa jambe a touché Lucas. C’est clair pour tout le monde, sauf pour l’arbitre. Quand tu ne vois pas ça, c’est vraiment incroyable ", s’est offusqué le coach néerlandais d’ordinaire calme en conférence de presse. Une décision jugée incompréhensible même de la part des Lillois. Et pour cause, ce lundi la commission d’arbitrage a rendu un verdict qui ne devrait pas calmer les ardeurs rhodaniennes.

Le but de Lucas Paqueta était bien valide

Interrogé par le journal L'Équipe, Pascal Gariban, directeur technique de l’arbitrage en France a reconnu une erreur " regrettable " de M. Turpin au moment de refuser le but de Lucas Paqueta contre le LOSC. " Je vais être très clair. Avec mes collègues de la direction technique de l'arbitrage, on a analysé les images et la gestion de l'assistance vidéo sur cette action. On considère qu'il est regrettable que tous les angles n'aient pas pu être appréciés par l'arbitre principal quand il est allé voir l'écran ", a affirmé le dirigeant.

Gariban explique par la suite les raisons de ce litige, soulageant Clément Turpin d'une responsabilité totale lors de cette erreur. " En bord terrain, il a eu à disposition un angle de vue qui pouvait laisser penser à un excès d'engagement de M. Paqueta au moment où le gardien de but a tenté de dégager. Mais un autre angle, spécifiquement la loupe gauche, démontrait que la décision initiale d'accorder le but était la bonne. M. Turpin était bien placé, dans la diagonale et il avait bien jugé en validant le but. Mais tous les angles ne lui ont pas ensuite été mis à disposition, pour différentes raisons. "