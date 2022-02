OL - LOSC (0-1) : Arbitrage, Gourvennec répond à Aulas et Bosz

Publié par ALEXIS le 28 février 2022 à 10:00

L’ OL n’a pas pris de points, dimanche, car battu par le LOSC (0-1). Aulas et Peter Bosz accusent l’arbitre, alors que Gourvennec défend ce dernier.

LOSC : Peter Bosz et Aulas accusent l'arbitre

Le LOSC a infligé une défaite à l’Olympique Lyonnais grâce à l’unique but de Gabriel Gudmundsson (35e). Les Gones ont cependant eu l’occasion pour égaliser. Lucas Paqueta a bien rétabli la parité à la 86e minute, mais son but a été invalidé pour une faute sur le gardien de but de Lille OSC, Léo Jardim. Le brésilien a profité d’une passe en retrait trop appuyé de Tiago Djalo à Jardim. Ce dernier a raté sa relance sous la pression de Lucas Paqueta, qui a récupéré le ballon et a marqué du gauche dans le but vide.

Sur l’action, les Lillois ont protesté, réclamant une faute de Paqueta sur Jardim. La VAR est sollicitée, Clément Turpin va visionner lui-même les images et prend rapidement la décision. Il a refusé le but lyonnais, estimant que le N°10 de Gones a commis une faute sur Jardim. Décision contestée par le club rhodanien. Peter Bosz tient Clément Turpin pour responsable de la défaite de l’ OL, tandis que Jean-Michel Aulas crie au scandale et demande des comptes à l’arbitre.

Gourvennec défend Clément Turpin

Dans le camp des Lillois, Jocelyn Gourvennec défend évidemment la décision de l’arbitre de 39 ans. Selon lui, il y a même eu une double faute avant le but de Lyonnais. « Oui c’est favorable, mais en même temps je pense qu’il y a faute sur Renato Sanches, et ensuite sur Léo Jardim », a-t-il estimé au micro de Prime Video.

« Même s’il fait une erreur, je pense qu’il y a excès d’engagement de Paqueta. Il ne touche pas le ballon et prend le pied. C’est ce qu’a décidé M. Turpin, qui est un arbitre expérimenté », a commenté Jocelyn Gourvennec, tout en se réjouissant de cette victoire à polémique : « ça nous est favorable et tant mieux ». Conséquence du résultat de ce match de la 26e journée. Le LOSC (8e) double l’OL (10) au classement.