PSG Mercato : Lionel Messi répond à l’intérêt de l’Inter Miami !

01 mars 2022

L'Inter Miami de David Beckham a officiellement confirmé son intérêt pour Lionel Messi. L’attaquant du PSG a pris une décision sur son futur.

L’Inter Miami va pousser pour recruter Lionel Messi

Libre le 30 juin dernier, Lionel Messi a quitté le FC Barcelone l’été passé pour s’engager avec le Paris Saint-Germain pour les deux prochaines saisons, soit jusqu’en juin 2023. Mais l’Inter Miami de David Beckham, qui vise aussi le milieu de terrain barcelonais Sergio Busquets et l’attaquant de l’Atlético Madrid Luis Suarez, veut tout faire pour tenter d’attirer la star argentine à l’issue de la saison en cours. Présent en conférence de presse aux côtés de l'ancien milieu de terrain anglais, Jorge Mas, copropriétaire de la franchise américaine, a ouvertement annoncé ses intentions pour le numéro 30 du PSG.

« Messi est toujours l’un des meilleurs joueurs du monde. David (Beckham) est en relation avec lui et je pense que s’il quitte le PSG, nous aimerions voir Lionel Messi à l’Inter Miami et faire partie de notre communauté. Est-ce que cela peut arriver ? Nous pousserons. Je suis un optimiste dans l'âme. C’est une possibilité », a notamment déclaré Jorge Mas dans des propos relayés par le média Miami Herald. Après avoir échoué de le convaincre l’été dernier, la franchise de la Major League Soccer entend ainsi revenir à la charge auprès de la Pulga dans quelques mois. Cependant, le principal concerné semble avoir les idées bien claires en ce qui concerne la suite de sa carrière.

Messi ne supporte pas les critiques, mais veut poursuivre au PSG

Un an seulement après sa signature en faveur du Paris Saint-Germain, Lionel Messi va-t-il déjà claquer la porte et demander son transfert pour le championnat américain ? Dans son édition du jour, le quotidien Le Parisien fait le point sur la situation de l’ancien capitaine du FC Barcelone et assure que le septuple Ballon d’Or ne compte pas s’en aller de si tôt.

Le journal régional explique notamment que le natif de Rosario trouve excessifs les critiques à son endroit. Au point même d'afficher une véritable colère qui serait devenue « un sujet du vestiaire du PSG. » Pour le joueur de 34 ans, à travers toutes ces critiques désagréables, ce ne serait pas lui qui serait visé directement à ses yeux, mais Nasser Al-Khelaïfi et la direction du club de la capitale. Quoi qu’il en soit, Messi se voit encore au Paris SG la saison prochaine.