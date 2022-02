PSG Mercato : Messi à l’Inter Miami, une première confirmation tombe

Publié par JEAN-LUC D le 27 février 2022 à 14:23

L’Inter Miami a confirmé son intérêt pour Lionel Messi. Et Fred Hermel assure que l’attaquant du PSG pourrait effectivement filer en MLS cet été.

L’Inter Milan va pousser pour Lionel Messi

Au terme de son contrat avec le FC Barcelone le 30 juin dernier, Lionel Messi avait fait l’objet d’une offre de la part de l’Inter Miami, la franchise américaine de David Beckham. Mais la star argentine avait préféré rejoindre son ami Neymar Jr au Paris Saint-Germain. À 34 ans et se sentant toujours capable d’évoluer au plus haut niveau, le septuple Ballon d’Or s’est engagé avec le club de la capitale pour les deux prochaines saisons avec une troisième année en option. Cependant, le pensionnaire de la Major League Soccer (MLS) n’a pas renoncé à l’international argentin. Dans des propos relayés par le Miami Herald, le co-propriétaire de l’équipe de Miami, Jorge Mas, a confirmé la possible arrivée du numéro 30 du PSG.

« David Beckham est en relation avec lui et je pense que s’il quitte le PSG nous aimerions le voir à l’Inter Miami. Si ça peut arriver ? Nous pousserons. Je suis un optimiste. C’est une possibilité », a déclaré l’homme d’affaires américain. Une tendance confirmée par un spécialiste du football espagnol;

PSG Mercato : Messi bientôt aux États-Unis ?

Avant de voir Lionel Messi débarquer au Paris Saint-Germain en août dernier, le journaliste français basé à Madrid, Fred Hermel, l’avait déjà annoncé en partance pour l’Inter Miami. Le correspondant de L’Équipe et RMC Sport n’a donc pas été surpris par la dernière sortie de l’associé de David Beckham. Bien au contraire.

« Messi à Miami. Combien de moqueries et d’insultes quand il y a un an et demi j’avais été le premier à parler de ce projet commun sur RMC Sport !!! Messi a monté un trust aux USA pour des raisons fiscales et son intention est de jouer en Floride », a notamment confié Fred Hermel sur son compte Twitter.

Reste maintenant à savoir si le Paris SG sera enclin à laisser filer la Pulga un an seulement après son arrivée en Ligue 1.