Real Madrid-PSG : Carlo Ancelotti lâche un indice sur sa compo !

Publié par JEAN-LUC D le 01 mars 2022 à 13:15

Le 9 mars, le Real Madrid recevra le PSG pour le compte des 8es de finale retour de la Ligue des Champions. Carlo Ancelotti fait le point sur son groupe.

Le milieu de Carlo Ancelotti face au PSG déjà connu ?

Après la victoire à l’arraché du Real Madrid sur la pelouse de Vallecano (1-0), samedi, à l’occasion de la 26e journée de Liga, grâce à un but de l’intenable Karim Benzema, Carlo Ancelotti a livré quelques indices sur sa composition d’équipe face au Paris Saint-Germain le 9 mars prochain pour la manche retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Avec les suspensions de Casemiro au milieu de terrain et Ferland Mendy en défense, l’entraîneur des Merengues s’attend à opérer quelques changements dans son onze de départ face aux hommes de Mauricio Pochettino. Dans l’entrejeu de la formation espagnole, le coach italien annonce déjà la titularisation du trio Luka Modric, Federico Valverde et Toni Kroos. En attaque, le jeune brésilien Rodrygo devrait retrouver le duo Benzema-Vinicius.

« Valverde, Modric et Kroos titulaires face au PSG ? C'est possible, c'est l'option la plus probable. Valverde a apporté son énergie, Rodrygo aussi », a déclaré le successeur de Zinédine Zidane. L’international uruguayen Federico Valverde va donc remplacer Casemiro au poste de sentinelle devant la défense madrilène. Une défense sur laquelle pèse encore une grosse incertitude.

Real Madrid : David Alaba forfait contre le PSG

Absent ce week-end contre le Vallecano, le défenseur du Real Madrid, David Alaba, reste très incertain pour la réception du Paris Saint-Germain. À en croire les dernières informations du quotidien Sport, l’ancien joueur du Bayern Munich souffre d’une micro-déchirure à l’adducteur. Si son entraîneur ne s’est pas étendu sur son cas, l’international autrichien de 29 ans pourrait à priori être apte pour affronter la Real Sociedad samedi à 21h, mais cela va dépendre des sensations et de l’évolution physique du natif de Vienne.

De son côté, AS indique que Carlo Ancelotti pourrait finalement décider de laisser David Alaba au repos lors du derby madrilène dans l’objectif de l’utiliser quelques jours plus tard contre le PSG. Dans le pire des cas, l’entraîneur du Real devrait aligner le Brésilien Marcelo, qui peine à retrouver du rythme cette saison.