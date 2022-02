PSG : Deux grandes nouvelles tombent avant le retour contre le Real

Publié par JEAN-LUC D le 28 février 2022 à 13:11

Le 9 mars prochain, le PSG défie le Real Madrid pour le huitième de finale retour de Ligue des Champions. Deux grandes nouvelles viennent de tomber.

Achraf Hakimi de retour à l’entraînement collectif du PSG

D'abord annoncé dans le groupe pour la réception de l’AS Saint-Étienne (3-1), Achraf Hakimi a finalement été laissé au repos« 48-72h suite à une réévaluation musculaire du quadriceps », samedi matin, selon un communiqué du Paris Saint-Germain. Mais le quotidien Le Parisien assure ce lundi que le latéral droit de 23 ans, Achraf Hakimi, va beaucoup mieux et est même attendu à l’entraînement collectif du club de la capitale le 1er ou le 2 mars.

Le journal précise que l’international marocain, sauf aggravation de sa blessure au quadriceps, sera bien dans le groupe de Mauricio Pochettino lors des deux prochains matches des Rouge et Bleu, le déplacement à Nice pour la 27e journée de championnat et à Madrid pour le huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Et ce n’est pas tout.

Après Casemiro et Mendy, un 3e cadre forfait au Real

Déjà privé de Casemiro et Ferland Mendy, suspendus, le Real Madrid pourrait également se passer d’un troisième cadre lors du match retour des huitièmes de finale de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain au stade Santiago Bernabeu. En effet, le journal AS rapporte ce matin que le défenseur David Alaba, absent ce week-end lors de la victoire de l’équipe de Carlo Ancelotti face au Rayo Vallecano pour une gêne à l’adducteur, est très incertain pour la réception du PSG.

Le média madrilène précise que l’international autrichien de 29 ans souffre d'une micro-déchirure fibrillaire. En cas d’absence confirmée de David Alaba, l’entraîneur des Merengues devrait finalement s’appuyer sur le vétéran Marcelo (33 ans). Avec la grande forme de Kylian Mbappé, la montée en puissance de Lionel Messi et le retour de Neymar, l’équipe de Pochettino sera bien à l’aise face à un groupe madrilène privé de Casemiro, Mendy et Alaba.