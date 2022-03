Newcastle Mercato : Les Saoudiens sur un grand attaquant argentin !

Publié par Thomas G. le 02 mars 2022 à 17:47

Les dirigeants de Newcastle sont sur tous les fronts. L'objectif est d'avoir une équipe compétitive la saison prochaine pour gagner des titres.

Newcastle Mercato : Les Saoudiens veulent Giovanni Simeone

Les Magpies vont être les acteurs majeurs du prochain mercato estival. Les propriétaires saoudiens veulent une grosse équipe et vite. Dès la saison prochaine, l’objectif est de finir le plus haut possible au classement pour disputer la Ligue des Champions en 2023/2024. Donc les pistes se multiplient du côté de Newcastle, ainsi chaque ligne sera renouvelé, de la défense à l’attaque. Les Magpies vont se renforcer de manière très conséquente. La dernière piste en date est celle de l’attaquant argentin du Cagliari, prêté au Hellas Vérone, Giovanni Simeone.

Le buteur argentin réalise sa meilleure saison au niveau comptable, son excellente saison attire les regards des grands clubs européens. L' OM suivait de très près le joueur depuis le dernier mercato estival, ainsi que Newcastle. L’attaquant argentin a inscrit 15 buts en Serie A cette saison, c’est le troisième meilleur buteur du championnat derrière Ciro Immobile et Dusan Vlahovic. Il contribue grandement à la très bonne saison de son club, actuellement 9e de Serie A. Le joueur vaut actuellement 17 millions d'euros sur Transfermarkt, pour l’arracher à Cagliari en cas de transfert, il faudra débourser beaucoup plus.

Newcastle sera très actif cet été

Les Magpies ont déjà commencé les grandes manœuvres pour la saison prochaine. Le premier objectif était de se sortir de la zone de la relégation, ce qui est chose faite. Désormais, l’objectif est de bâtir la meilleure équipe possible pour construire une machine capable de jouer les premiers rôles en Premier League.

L’attaquant est pour l’instant le grand chantier des propriétaires Saoudiens. Les Magpies avaient acheté Chris Woods pour 35 millions d’euros en provenance de Burnley, mais il ne parvient pas à donner satisfaction à son entraîneur Edddie Howe. La dure réalité du football fait que seulement deux mois après son arrivée, son club lui cherche déjà un remplaçant. À lui de faire mentir ses détracteurs et de renverser la tendance en montrant qu’il est l’homme de la situation pour éviter qu’un grand attaquant ne vienne le concurrencer.