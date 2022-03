Chelsea Mercato : Abramovitch met son club en vente officiellement

Publié par ALEXIS le 02 mars 2022 à 22:17

Roman Abramovitch, le propriétaire de Chelsea FC a confirmé la mise en vente de son club, ce mercredi, dans un communiqué officiel.

Chelsea FC : Roman Abramovitch, « j'ai donc pris la décision de vendre le club »

C’est désormais officiel, Roman Abramovitch a mis Chelsea sur le marché. Quelques jours après avoir décidé de confier la gestion quotidienne aux administrateurs de la Fondation caritative du club londonien, le propriétaire des Blues est passé à la vitesse supérieure. Il a mis le club en vente, comme indiqué dans le communiqué publié sur le site internet du club de Premier League.

« Comme je l'ai toujours dit, j'ai toujours pris des décisions dans l'intérêt du club. Dans la situation actuelle, j'ai donc pris la décision de vendre le club, car je pense que c'est dans le meilleur intérêt du club, des fans, des employés, ainsi que des sponsors et des partenaires », a-t-il fait savoir. A noter qu'un candidat au rachat s'est déja déclaré. Il s'agit de l'homme d'affaires suisse, Hansjorg Wyss (86 ans).

Abramovitch évoque « une décision incroyablement difficile à prendre »

Le milliardaire russe, proche de Vladimir Poutine, a précisé ensuite qu’il ne vend pas Chelsea pour se faire de l’argent, car c’est avec un gros regret qu’il le fait. « Cela n'a jamais été une question d'affaires ou d'argent pour moi, mais de pure passion pour le jeu et le club. […] Faire partie du Chelsea FC a été le privilège d'une vie et je suis fier de ce que nous avons réalisé ensemble. Le Chelsea Football Club et ses supporters seront toujours dans mon coeur », a expliqué Roman Abramovitch. Ce dernier a promis de mettre « tous les bénéfices nets de la vente » au profit des victimes de la guerre en Ukraine, via une Fondation qui sera créée dans ce sens.

« Sachez qu'il s'agit d'une décision incroyablement difficile à prendre, et cela me fait mal de me séparer du club de cette manière. […] Cependant, je pense que c'est dans l'intérêt du club ». Pour finir, l’homme d’affaires de 55 ans a souhaité se rendre à Stamford Bridge, une dernière fois, pour faire ses adieux aux supporters de Chelsea.