ASSE Mercato : Revirement en vue pour une recrue hivernale

Publié par Ange A. le 03 mars 2022 à 08:35

Alors que l’idée d’un transfert de Paul Bernardoni à l’ ASSE circule, Angers pourrait contrarier les plans des Verts pour son portier.

Le départ de Bernardoni à l’ ASSE regretté au SCO ?

Mal embarque en championnat, l’AS Saint-Étienne a signé sept joueurs au mercato d’hiver. Deux renforts de l’ ASSE sont notamment venus de l’Angers SCO. Il s’agit de Paul Bernardoni et de Sada Thioub, arrivés en prêt. En manque de temps de jeu au SCO, le portier de 24 ans a été propulsé numéro 1 chez les Verts. Un choix de Pascal Dupraz justifié par la grave blessure d’Étienne Green. Depuis son arrivée dans le Forez, Bernardoni a connu quatre défaites pour trois victoires et un nul. Pendant ce temps, le SCO sombre en championnat. Le club de l’Anjou n’a enregistré qu’une seule victoire sur la période. De quoi remettre en question la décision de libérer l’ancien Bordelais.

Vers un retour de Bernardoni à Angers

Danijel Petkovic, le remplaçant de Paul Bernardoni, ne donne plus satisfaction à Angers. Le SCO reste d’ailleurs sur cinq défaites de rang en Ligue 1. Le portier monténégrin est d’ailleurs accablé pour sa performance contre Lens lors de la dernière journée. Comme le souligne Peuple-Vert, le départ de Bernardoni à Saint-Étienne pose question chez les Scoïstes, désormais 14es de Ligue 1. Ils ne comptent plus que 7 points d’avance sur les Verts, 19es du championnat.

Alors qu’un transfert de Bernardoni à l’ ASSE est présenté depuis peu comme une possibilité, Angers pourrait contrarier les Verts. Le SCO n’a pas inclus d’option d’achat et devrait donc récupérer son portier au terme de la saison. Recruté en provenance des Girondins de Bordeaux en 2020, il est encore sous contrat avec Angers jusqu’en 2024.