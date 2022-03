FC Nantes : Finale de Coupe de France, Kita réplique à ses détracteurs

Publié par ALEXIS le 03 mars 2022 à 12:40

Après la qualification du FC Nantes pour la finale de la Coupe de France aux dépens de l’AS Monaco, Waldemar Kita a répliqué à ses détracteurs.

FC Nantes : Une qualification en finale et la folie à la Beaujoire

Le FC Nantes est en finale de la Coupe de France, 22 ans après la dernière disputée et remportée en 2000. Les Canaris ont sorti l’AS Monaco aux tirs au but (2-2, 4-2 tab) et affronteront l’OGC Nice en finale, le 8 mai au Stade de France. Mercredi soir, c’était la grande joie au Stade de la Beaujoire, dont la pelouse a été envahie par un public « devenu fou » de joie selon le coach du FCN. Passé en zone mixte, Waldemar Kita a félicité ses joueurs de qui il s’est dit « fier » pour cette finale tant attendue.

« Il y a de la fierté, il faut remercier les joueurs qui ont été très critiqués l'année dernière. Ce sont les mêmes aujourd'hui, et toute la ville est heureuse », a-t-il déclaré. « Je suis également très content pour Antoine Kombouaré. Je suis fier qu'il ait de bons résultats », a poursuivi le président des Jaune et Verts.

Waldemar Kita : « Je ne suis pas parti, je suis toujours là »

Le dirigeant du FC Nantes est conscient que son équipe n’a pas encore gagné le trophée, mais il ne s’est pas privé d’envoyer un pique à ses détracteurs. « Je ne suis pas parti. Je suis toujours là. Je sais qu’il y a longtemps que vous souhaitez que je parte. […] On a loupé le stade et on ne nous donne pas les moyens pour faire un centre de formation », a martelé Waldemar Kita, avant d’évoquer la finale contre les Niçois : « J’espère qu’on va ramener quelque chose de Paris, après, on verra… »

Pour rappel, la mairie de Nantes a lâché l’homme d’affaires Franco-Polonais sur le projet de construction d’un nouveau stade (YelloPark). Pour la réalisation du nouveau Quartier Général, regroupant toutes les catégories du club et le centre de formation, Kita n’a toujours pas trouvé un espace à son goût dans la Cité des Ducs. De plus, la gestion du propriétaire du FC Nantes est décriée par des groupes de supporters ultras, soutenus par l’ancienne gloire nantaise, Mickaël Landreau. Ces derniers demandent sa démission depuis plusieurs saisons.