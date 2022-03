OL Mercato : Un gros départ se précise à l'Olympique Lyonnais !

Publié par Thomas G. le 03 mars 2022 à 12:56

L' OL va miser sur son centre de formation à l'avenir. Ainsi, certains cadres du vestiaire pourraient être sacrifiés pour faire de la place aux jeunes.

OL Mercato : Léo Dubois sur le départ à Lyon ?

L’international français Léo Dubois ne fait plus l’unanimité à Lyon. Barré par la concurrence du jeune Malo Gusto, le capitaine lyonnais, n’est plus indiscutable dans le onze des titulaires. Arrivé libre en 2018 en provenance du FC Nantes, le latéral droit de 27 ans avait su faire sa place dans la défense lyonnaise. Ses bonnes prestations lui avait même permis de découvrir la sélection en mai 2019, il a même remporté la Ligue des Nations avec l’Equipe de France en novembre 2021.

Cependant , selon L’Équipe, il ne sera pas retenu par Lyon en cas de bel offre cet été. Ce choix est dû aux mauvaises performances répétées de Léo Dubois ces derniers mois. Un transfert de Dubois permettrait au club d’installer véritablement le jeune Malo Gusto, 18 ans, en tant que titulaire. Le club veut désormais valoriser son centre de formation en faisant de la place aux jeunes pour qu’ils s'intègrent plus facilement dans le groupe professionnel.

Le centre de formation au centre du projet ?

Jean-Michel Aulas souhaite ramener son club dans le haut de tableau et retrouver la Ligue des Champions. Dans cette optique, la stratégie lyonnaise sera de compter sur les joueurs issus du centre de formation. Le président Lyonnais souhaite rapatrier trois anciens du centre de formation : Alexandre Lacazette, Samuel Umtiti et Corentin Tolisso. Lacazette et Tolisso sont en fin de contrat dans leurs clubs respectifs. En ce qui concerne Samuel Umtiti, le FC Barcelone est disposé à le laisser partir.

De plus, Maxence Caqueret, Malo Gusto ou Castello Lukeba sont des motifs d’espoir pour les jeunes, qui espèrent intégrer le groupe professionnel. Leurs intégrations illustrent parfaitement la nouvelle stratégie lyonnaise qui consiste à mettre la formation au centre du projet pour retrouver les sommets.