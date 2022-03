PSG Mercato : Un obstacle de taille se dresse pour Lewandowski

Publié par JEAN-LUC D le 03 mars 2022 à 15:26

Robert Lewandowski est une piste sérieuse du PSG pour remplacer Kylian Mbappé. Mais le club parisien n’est pas seul sur l’attaquant du Bayern Munich.

Zahavi prêt à envoyer Lewandowski au Paris SG cet été ?

Sous contrat jusqu’en juin 2023, Robert Lewandowski aimerait quitter le Bayern Munich pour s’offrir un nouveau challenge à 33 ans révolus. S’il fait du Real Madrid sa destination privilégiée, Florentino Pérez et les siens rêvent plutôt de Kylian Mbappé et Erling Haaland. Face à cette situation, le Paris Saint-Germain pourrait donc avoir une réelle chance avec l’international polonais à l’issue de la saison. Invité de l’émission La Gazzetta Dello FIVE de Rio Ferdinand, le journaliste italien Fabrizio Romano a confirmé que le PSG pourrait profiter de ses excellentes relations avec l’agent de Lewandowski pour le recruter l’été prochain, en cas de départ de Mbappé au Real Madrid.

« Ce sera un été complètement fou pour les avants-centres. La situation s’est compliquée entre Robert Lewandowski et le Bayern, ça a commencé l’été dernier quand le PSG le voulait pour potentiellement remplacer Kylian Mbappé. Néanmoins, il n’a jamais été question pour le Bayern d’ouvrir le sujet, ils voulaient qu’il reste et ont directement rejeté l’approche du Paris Saint-Germain », a expliqué le spécialiste mercato de Sky Italia, qui précise toutefois que la donne pourrait bien évoluer l’été prochain.

« Aujourd’hui, c’est très ouvert, mais le PSG le voulait l’été dernier et ils auront besoin de remplacer Mbappé en cas de départ. Pour moi, si Robert Lewandowski doit partir ça sera à Paris ou dans un club anglais avec qui Zahavi (l’agent de Lewandowski) entretient aussi de bonnes relations », indique Fabrizio Romano. Si le club de la capitale est disposé à bouger ses pions pour l’ancien buteur du Borussia Dortmund, une autre formation serait également prête à faire les efforts qu’il faut pour obtenir sa signature.

PSG Mercato : Arsenal veut contrarier le Qatar pour Lewandowski

Poursuivant son décryptage de la situation du second au Ballon d’Or 2021, Fabrizio Romano assure que « Lewandowski est en fin de contrat en 2023 et il n’a pas encore été approché par le Bayern pour prolonger. En public, le Bayern affirme compter sur lui, mais en interne ils n’avancent pas. Le joueur ne restera au Bayern cet été seulement si le club lui offre une nouvelle proposition. Il veut un nouveau contrat jusqu’en 2025 ».

À la recherche d’un éventuel successeur à Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain pourrait bouger ses pions pour tenter de l’attirer au terme de la saison. Mais d’après les informations relayées ces dernières heures par le média FourFourTwo, Arsenal et l’Atlético Madrid surveilleraient aussi la situation du natif de Varsovie. Deux concurrents de taille pour Leonardo et le PSG.