PSG Mercato : Zidane, un indice de taille sur son avenir au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 03 mars 2022 à 19:26

Pressenti au PSG, Zinédine Zidane n’a pas encore donné sa réponse à Nasser Al-Khelaïfi. Mais son fils Luca en dit plus sur la situation de son père.

Zinédine Zidane, une opportunité pour le Paris SG ?

Selon la presse espagnole, Zinédine Zidane a de fortes chances de succéder à Mauricio Pochettino sur le banc du Paris Saint-Germain à l’issue de la saison. Libre depuis son départ du Real Madrid l’été dernier, le technicien marseillais pourrait ainsi reprendre du service chez les Rouge et Bleu la saison prochaine. Une tendance confirmée ces dernières heures par l’animateur de C8, Cyril Hanouna, lors de son émission Touche Pas à Mon Poste.

« Il y a une rumeur persistante, c’est que Zidane viendrait au PSG. J’ai eu quelques infos comme quoi ça ne serait pas impossible. J’ai eu des infos qui sont du côté de Zinédine », a annoncé le présentateur français, confirmant ainsi une possible arrivée de Zizou dans la capitale. Même si Leonardo, le directeur sportif de l’écurie parisienne, assure que « honnêtement, on n'a jamais pensé à changer d'entraîneur. Vraiment. On n'a jamais contacté Zidane ou qui que ce soit ». Alors que l’avenir du Marseillais de 49 ans nourrit les débats depuis plusieurs semaines, son fils en dit plus.

Luca Zidane : « S’il est heureux d’entraîner Paris, alors bienvenue »

Alors que Zinédine Zidane est annoncé à la place de Mauricio Pochettino pour être le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain, son fils Luca n’exclut pas forcément cette possibilité. Dans une interview accordée à La Cadena Ser, le gardien de but du Rayo Vallecano estime qu’il ne verrait aucun problème à voir son père débarquer dans la capitale.

« Mon père au PSG ? Je ne parle pas de ces choses avec lui. Je lui parle de la famille et de peu d'autres choses, pas beaucoup de football. Dans une relation père-fils, nous parlons de choses à la maison. Serais-je surpris s'il allait à Paris ? Partout où il sera heureux, je serai heureux. S'il est heureux d'entraîner Paris, alors bienvenue », a déclaré Luca Zidane avant la finale de la Coupe du Roi, ce soir face au Betis Séville.