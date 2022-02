RC Lens : Qualification à l’Europe, Haise annonce la couleur

Publié par ALEXIS le 28 février 2022 à 20:11

Après sa victoire à Angers, le RC Lens est remonté à la 6e place de la Ligue 1. Cependant, Franck Haise ne veut pas parler d’Europe pour l’instant.

Le RC Lens se relance dans la course du Top 5

Il n’y a aucun doute, le RC Lens rêve de jouer une coupe d’Europe la saison prochaine. Le club s’est même fixé l’objectif de finir à une des places qualificatives pour la Ligue Europa. L’équipe de Franck Haise avait même été sur le podium un temps, synonyme de qualification pour la Ligue des Champions. À l'issue de la 26e journée, le RCL a fait un bond de 4 places au classement (de la 10e à la 6e place), avec désormais 6 points de retard sur l’OGC Nice, actuel 3e de la Ligue 1.

Il reste encore 12 matches de championnat à disputer cette saison, donc 36 points en jeu. Mais les Lensois sont bien placés dans la course pour finir dans le Top 5 qui donne directement droit à une place en coupe d’Europe. Pour rappel, ils avaient échoué de peu la saison dernière, en terminant à la 7e place.

Haise : « On ne parle pas d’Europe pour le moment, on en est loin »

Bien que replacé dans la course, suite au succès de son équipe sur Angers SCO (2-1) au stade Raymond Kopa, le coach du RC Lens, Franck Haise, refuse de s’enflammer, pour l’instant. « Le top 5 n’est pas une discussion aujourd’hui », a-t-il soutenu sur Prime Video. « On ne parle pas d’Europe pour le moment, on en est loin. Il faut garder un état d’esprit conquérant jusqu’à la fin de la saison », a poursuivi l’entraîneur des Sang et Or.

Pour finir, le technicien du Racing Club a admis que son équipe est sur la bonne voie pour atteindre son objectif principal. « Le premier objectif est déjà acquis à 12 journées de la fin. On a 40 points au bout de la 26e journée. […] Si tout le monde est ambitieux, avoir ses 40 points est un signal fort, surtout que l’on peut faire mieux que ce que l’on a fait aujourd’hui. C’est cette régularité dans la performance que l’on doit chercher », a-t-il confié.