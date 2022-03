RC Lens : Deux dernières incertitudes pour Haise avant Brest

Publié par Ange A. le 04 mars 2022 à 02:56

Le RC Lens affronte le Stade Brestois ce samedi pour la 27e journée de Ligue 1. Franck Haise a donné des indices sur son groupe.

Déjà un forfait pour le RC Lens contre Brest

Invaincu depuis trois rencontres, le Racing Club de Lens va tenter de poursuivre sa série ce samedi. Le RC Lens affronte le Stade Brestois à Bollaert pour la 27e journée de Ligue 1 Uber Eats. Avant cette rencontre, Franck Haise a donné des nouvelles de son groupe. Pour ce match, le coach lensois a confirmé le forfait de Corentin Jean. Touché au genou, l’attaquant des Sang et Or ne rejouera pas « d’ici la fin de la saison ». Deux incertitudes restent à lever pour la réception du SB29. Il s’agit de Wesley Saïd, touché aux ischios-jambiers, et de Przemyslaw Frankowski, touché à la cheville. S’il juge leur évolution « favorable », Franck Haise sera fixé sur ces deux cas lors de la dernière séance d’entraînement ce vendredi.

Franck Haise revanchard contre Brest

En attendant d’en savoir plus sur la situation de ces deux éléments, Franck Haise a une petite revanche à prendre contre le Stade Brestois. Le Racing Club de Lens avait reçu une gifle lors de sa dernière confrontation contre Brest (4-0). Une déculottée toujours dans la mémoire du coach du RC Lens. « Le score était assez sévère par rapport au contenu, mais quand tu prends 4 buts, c’est une vraie claque. Je pense que nous ferons un petit rappel […] Quand on prend une claque au match aller, on en a toujours le souvenir au match retour », a prévenu le technicien nordiste. En déplacement sur la pelouse du Racing, le SB29 reste sur une défaite contre Lorient (0-1). La Team Pirate pointe à la 12e place au classement. Son prochain adversaire peut croire à l’Europe avec son rang de 6e.