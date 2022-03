RC Lens Mercato : Haise tient déjà le successeur de Kakuta

Publié par ALEXIS le 04 mars 2022 à 12:24

Le mercato estival est loin d'être ouvert que le coach du RC Lens, Franck Haise, tient déjà le successeur de Gaël Kakuta.

Meneur de jeu du RC Lens, Gaël Kakuta donne pleinement satisfaction à Franck Haise depuis son arrivée au club à l’été 200. Cependant, ce dernier pense à la future succession de l’ancien joueur de Chelsea. Le contrat du joueur de 30 ans prend fin en juin 2023, soit à l’issue de la saison prochaine. Pour le remplacer, le coach du RCL a un premier choix en interne. Il pense, en priorité, à David Pereira da Costa, un pur produit du centre de formation du club nordiste. Toutefois, ce dernier n’est pas encore prêt, selon Franck Haise.

« Sur ces deux années, on voit l'évolution de David Pereira Da Costa. Il a quatre à cinq fois plus de temps de jeu cette saison, il a une vraie évolution dans ces semaines d'entraînement. Il est plus régulier, avec un niveau d'intensité et de qualité très intéressant », a-t-il souligné dans des propos rapportés par lensois.com. La pépite du RC Lens doit donc encore faire ses preuves, lors de ses quelques apparitions en Ligue 1, afin de prétendre à une place dans le onze de départ du Racing Club. « David n'a pas encore franchi toutes les étapes, mais c'est pleinement un joueur du groupe. Il a fait de gros progrès », a indiqué l’entraîneur des Sang et Or.

David Pereira da Costa profite des conseils de Kakuta et attend son heure

Contrairement à Franck Haise, certains Lensois estiment que le milieu offensif de 21 a le talent et les qualités techniques pour s’imposer devant Gaël Kakuta. Le jeune joueur, lui préfère bénéficier des conseils de l’international congolais (12 sélections, 2 buts) en attendant son heure. « Gaël Kakuta est comme un grand frère ! Nous avons tous les deux été formés au RC Lens. Il ne peut m’apporter que du plus. On s’entend très bien. Je suis attentif à ses conseils pour pouvoir réaliser une bonne carrière », a déclaré David Pereira da Costa, dans le même média.

Notons que ce dernier a pris part à 21 matches en Ligue 1 et a été titulaire 6 fois. Il a aussi disputé 3 matches en Coupe de France. Pour le moment, ses statistiques sont de 1 but et 2 passes décisives en championnat cette saison.